Избирком Севастополя огласил предварительные итоги выборов губернатора

После обработки 100 процентов протоколов участковых избирательных комиссий на досрочных выборах губернатора Севастополя лидирует Михаил Развожаев, набравший 85,72 процента голосов. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Севгоризбиркома.

По уточненным данным, явка избирателей составила 48,28 процента. В выборах приняли участие 157 тысяч из 327 тысяч избирателей.

Михаила Развожаева, который баллотировался от "Единой России", поддержали 135 тысяч севастопольцев.

Второе место занял представитель ЛДПР Илья Журавлев с 4,95 процента голосов, третье - Иван Ермаков ("Патриоты России") с 2,62 процента голосов. Остальные кандидаты набрали менее двух процентов голосов.

Справка "РГ"

Михаил Развожаев занимает пост врио губернатора Севастополя с июля 2019 года, после того как экс-глава региона Дмитрий Овсянников ушел в отставку по собственному желанию. Развожаев родился в Красноярске в 1980 году, окончил исторический факультет Красноярского государственного педагогического университета, работал в краевой администрации. В 2014 году занял должность замминистра РФ по делам Северного Кавказа. В октябре-ноябре 2018 года исполнял обязанности главы Хакасии, после чего возглавил исполком Общероссийского народного фронта.