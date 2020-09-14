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14.09.2020 10:01
Рубрика: Власть

Избирком Севастополя огласил предварительные итоги выборов губернатора

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

После обработки 100 процентов протоколов участковых избирательных комиссий на досрочных выборах губернатора Севастополя лидирует Михаил Развожаев, набравший 85,72 процента голосов. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Севгоризбиркома.

В Севастополе участки работали на кораблях и в обсерваториях

По уточненным данным, явка избирателей составила 48,28 процента. В выборах приняли участие 157 тысяч из 327 тысяч избирателей.

Михаила Развожаева, который баллотировался от "Единой России", поддержали 135 тысяч севастопольцев.

Второе место занял представитель ЛДПР Илья Журавлев с 4,95 процента голосов, третье - Иван Ермаков ("Патриоты России") с 2,62 процента голосов. Остальные кандидаты набрали менее двух процентов голосов.

Справка "РГ"

Михаил Развожаев занимает пост врио губернатора Севастополя с июля 2019 года, после того как экс-глава региона Дмитрий Овсянников ушел в отставку по собственному желанию. Развожаев родился в Красноярске в 1980 году, окончил исторический факультет Красноярского государственного педагогического университета, работал в краевой администрации. В 2014 году занял должность замминистра РФ по делам Северного Кавказа. В октябре-ноябре 2018 года исполнял обязанности главы Хакасии, после чего возглавил исполком Общероссийского народного фронта.

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