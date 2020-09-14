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14.09.2020 17:30
Рубрика: Власть

Мэрия Симферополя вновь прекратила прием граждан из-за COVID-19

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Чиновники администрации Симферополя из-за распространения коронавируса и ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации вновь прекратили прием граждан - как и весной 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Фото: Пресс-служба Совета министров РК
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- В целях защиты жителей города от распространения коронавирусной инфекции в администрации города до особого распоряжения прекращен личный прием граждан, - сообщили в мэрии. - В соответствии с распоряжением администрации Симферополя обращения граждан и организаций принимаются только в письменном виде - их нужно опустить в почтовые ящики при входе в здания администрации или почтой Крыма. Также получить консультацию в профильном подразделении городской администрации можно по телефонам.

Ранее и бюджетное государственное учреждение РК "МФЦ" сообщило, что с 14 сентября прием во всех центрах "Мои документы" Крыма будет осуществляться только по предварительной записи.

- Эта мера введена в связи с эпидемиологической ситуацией до особого распоряжения, - сообщение БГУ по сути дублирует информацию мэрии. - Кроме того, временно прекращают прием все офисы "Мои документы" в сельских поселениях Крыма. Там прием будет также идти по предварительной записи.

Сегодня стало известно о регистрации в Крыму 75 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму. В последние дни выявляется от 70 до 80 зараженных COVID-19. Только за три последние дня скончались в больницах РК от коронавируса шесть человек.

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