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14.09.2020 08:31
Рубрика: Власть

Михаил Развожаев набирает 85,9% после обработки 90,5% бюллетеней

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Юлия Крымова/РГ Фото: Юлия Крымова/РГ
Фото: Юлия Крымова/РГ

На досрочных выборах губернатора Севастополя после обработки 90,5 процента бюллетеней лидирует врио главы региона Михаил Развожаев, баллотировавшийся от партии "Единая Россия". Он набрал 85,9 процента голосов избирателей, Развожаева поддержали почти 123 тысячи севастопольцев.

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Второе место занял представитель ЛДПР Илья Журавлев - у него 7070 голосов, или 4,94 процента от общего числа голосовавших. На третьем месте Иван Ермаков ("Патриоты России"), получивший 3691 голос или 2,58 процента.

У остальных кандидатов менее двух процентов голосов. Александра Романенко ("Демократическая партия России") набрала 1,91 процента, Александр Романович ("Справедливая Россия") - 1,66 процента, Ярослав Яковенко ("Партия прогресса") - 0,84 процента.

Как сообщила пресс-служба Севгоризбиркома, явка избирателей за три дня голосования составила 53 процента.

По данным системы ГАС Выборы, к моменту окончания голосования в списки избирателей были включены 291,4 тысячи избирателей.

Досрочно проголосовали 96 тысяч человек, вне помещений для голосования - более 20 тысяч человек. Действительными признаны почти 140 тысяч бюллетеней.

На довыборах в Законодательное собрание Севастополя по второму мажоритарному округу лидирует Валерий Куликов ("Единая Россия").

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