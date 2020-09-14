На ЧФ сформировали первый женский экипаж патрульного корабля

Эксперимент по созданию женского экипажа на патрульном катере завершился успешно. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

- Результаты эксперимента подготовлены и отправлены в главное командование Военно-Морского Флота России для принятия дальнейшего решения, - рассказал он.

Экипаж противодиверсионного патрульного катера "Раптор" был укомплектован тремя женщинами-военнослужащими. Они прошли курсы интенсивной общевойсковой подготовки, освоили специальности командира катера, моториста-электрика и рулевого-сигнальщика.

Сначала "черноморочки" учились на спецкурсах подготовки экипажей кораблей 4-го ранга в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге. Практиковались уже непосредственно на Черноморском флоте. Научились готовить катер к выходу в море, на интерактивном тренажере "Мостик" отрабатывали управление и безопасное мореплавание в разных районах и условиях.

Выйдя в море, самостоятельно исполняли все обязанности, проводили техническое обслуживание силовой установки, навигационного оборудования и механизмов патрульного катера.

На учениях патрулировали акваторию пункта базирования кораблей ЧФ, отрабатывали противодиверсионную оборону, а также борьбу за живучесть корабля.

- Женский экипаж в полном составе успешно выполнил упражнения боевой подготовки, в том числе практическое гранатометание и стрельбу из штатного оружия. В завершении стажировки успешно сдал зачеты на допуск к самостоятельному управлению катером и исполнению должностных обязанностей, - отметил Рулев.