На Дону собрали урожай зерна уникального качества

В Ростовской области началась массовая уборка поздних зерновых и масличных культур. На поля вышли сотни комбайнов. Кукуруза, сорго, рис, просо и гречиха убраны с 60 тысяч гектаров, это почти четверть всей посевной площади, а масличных убрано уже около половины (с 370 тысяч гектаров намолочено более 550 тысяч тонн).

Недавно в регионе завершилась уборка ранних зерновых культур (пшеница, ячмень и пр.). Донские аграрии намолотили 11,68 млн тонн зерна, это лучший результат в стране и второй за всю историю региона (в 2017 году, напомним, было собраны 12,3 млн тонн). Но самое главное, 95% нынешнего урожая - продовольственное зерно, которое пользуется огромным спросом на мировом рынке.

- За всю историю Ростовской области урожая такого качества у нас просто не было! - отметил глава региона Василий Голубев. - Цены неплохие, и сегодня главная задача - правильно распорядиться собранным урожаем. В том числе, конечно, это работа на экспорт. В этом году объем экспорта продовольствия из Ростовской области должен составить 5 млрд долларов.

Еще несколько лет назад урожай зерновых в 6-7 млн тонн считался на Дону большой удачей. Хотя климат и площади региона позволяли производить гораздо больше. И тогда власти скорректировали систему господдержки, чтобы стимулировать аграриев заниматься научно обоснованным земледелием: покупать для сева качественные районированные сорта и гибриды, обновлять технику, которая повышает эффективность обработки почвы и сокращает потери урожая, вносить больше удобрений. И регион действительно начал наращивать производственные показатели. С 2014 года валовой сбор зерна на Дону ни разу не опускался ниже 9 млн тонн. Технологический уровень позволяет аграриям сегодня справиться практически с любыми природными форс-мажорами.