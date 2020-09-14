Радиолюбитель из России поймал сигнал секретного космического объекта

Россиянину Дмитрию Пашкову удалось поймать радиосигналы, исходящие с объекта, выведенного на околоземную орбиту секретным китайским космическим кораблем.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российского радиолюбителя. На своем сайте Дмитрий Пашков утверждает, что выпущенный во время недавнего полета сверхсекретным китайским космическим аппаратом объект с обозначением 2020-063G является спутником.

"5 сентября около 22:25 UTC, от Китайского экспериментального космического аппарата многоразового использования отделился новый объект. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки присвоило ему номер 46395 (2020-063G). Эксперты полагают, что это может быть орбитальным отсеком корабля или блоком солнечных батарей. Но мне показалась это версия сомнительна... Я начал поиск сигналов с этого аппарата на всех возможных диапазонах", - сообщает радиолюбитель.

По его словам, через семь дней система автоматического поиска сигналов при обработке 4 Тб данных обнаружила два неопознанных сигнала, которые исходили от объекта на двух разных орбитах пролета.

"14 сентября 2020 года я начал проверку этого уведомления и обнаружил передачу от выпущенного объекта на частоте 2280.000 MHz и шириной канала 4000 kHz. Сигнал идет достаточно стабильно, хотя иногда с перерывами. Из этого можно сделать вывод, что возможно объект имеет систему стабилизации, что присуще спутнику", - отмечает Дмитрий Пашков.

Он считает, что это предложение могут подтвердить дальнейшие наблюдения.

Также сообщается, что 4 сентября 2020 года с космодрома "Цзюцюань" в 07:30 UTC состоялся пуск ракеты-носителя "CZ-2F" с секретным экспериментальным космическим аппаратом многоразового использования. Аппарат вышел на орбиту 331 x 347 км. По мнению экспертов, выведенный на орбиту корабль может быть аналогом американского "X-37B".