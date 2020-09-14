Радиолюбитель из России поймал сигнал секретного космического объекта

Новости

Посол США в Китае подал в отставку 14:09
СМИ: Warner Bros. скрывает доходы от проката "Довода" 14:08
СМИ: ЦСКА попросит у "Зенита" за Влашича 45 млн евро 13:57
"Довод" вновь возглавил российский кинопрокат 13:51
Бизнес освободят от обязанности хранить бумажные документы 13:33
Беларусь будет осваивать Марс вместе с Россией 13:33
В Петербурге мужчина забрался на крышу здания Александро-Невской лавры 13:19
Кобзев лидирует на выборах главы Иркутской области 13:15
Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева 13:10
Слепому жителю Оренбуржья выдали водительские права 12:51
Борис Пиотровский стал 1-м зампредседателя комитета по культуре Петербурга 12:41
Мишустин рассказал о мерах по спасению лесов от пожаров 12:35
Вышел трейлер сериала по "Осенним визитам" Сергея Лукьяненко 12:29
Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске отменен 12:20
МВД: 13 сентября в Беларуси на акциях протеста задержаны 774 человека 12:13
Большинство сделавших прививку от COVID-19 чувствуют себя отлично 12:04
Встреча Путина и Лукашенко пройдет в Сочи "один на один" 11:48
В Екатеринбурге в ходе драки у бара убили молодого человека 11:26
Составлен рейтинг "главных российских актеров" 11:12
Искусственный интеллект научился озвучивать книги 11:09
В Краснодаре начались выплаты жильцам сгоревшего дома 10:56
Нетаньяху вылетел в США для подписания "исторического соглашения" с ОАЭ 10:51
Из-за прорыва дамбы в ЕАО эвакуированы 60 человек 10:46
Евразийская экономическая интеграция продолжает укрепляться 10:46
Установлен очаг крупного пожара в многоквартирном доме на Кубани 10:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Пенсионные свидетельства станут электронными
Пенсионные свидетельства станут электронными
Как выросли тарифы на ЖКУ
Как выросли тарифы на ЖКУ
14.09.2020 13:22
Рубрика: Общество

Радиолюбитель из России поймал сигнал секретного космического объекта

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Россиянину Дмитрию Пашкову удалось поймать радиосигналы, исходящие с объекта, выведенного на околоземную орбиту секретным китайским космическим кораблем.

Фото: Чжан ЦзяньЧэн / для CHINA DAILY
Китайская спутниковая система навигации заработала по всему миру

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российского радиолюбителя. На своем сайте Дмитрий Пашков утверждает, что выпущенный во время недавнего полета сверхсекретным китайским космическим аппаратом объект с обозначением 2020-063G является спутником.

"5 сентября около 22:25 UTC, от Китайского экспериментального космического аппарата многоразового использования отделился новый объект. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки присвоило ему номер 46395 (2020-063G). Эксперты полагают, что это может быть орбитальным отсеком корабля или блоком солнечных батарей. Но мне показалась это версия сомнительна... Я начал поиск сигналов с этого аппарата на всех возможных диапазонах", - сообщает радиолюбитель.

По его словам, через семь дней система автоматического поиска сигналов при обработке 4 Тб данных обнаружила два неопознанных сигнала, которые исходили от объекта на двух разных орбитах пролета.

"14 сентября 2020 года я начал проверку этого уведомления и обнаружил передачу от выпущенного объекта на частоте 2280.000 MHz и шириной канала 4000 kHz. Сигнал идет достаточно стабильно, хотя иногда с перерывами. Из этого можно сделать вывод, что возможно объект имеет систему стабилизации, что присуще спутнику", - отмечает Дмитрий Пашков.

Он считает, что это предложение могут подтвердить дальнейшие наблюдения.

Также сообщается, что 4 сентября 2020 года с космодрома "Цзюцюань" в 07:30 UTC состоялся пуск ракеты-носителя "CZ-2F" с секретным экспериментальным космическим аппаратом многоразового использования. Аппарат вышел на орбиту 331 x 347 км. По мнению экспертов, выведенный на орбиту корабль может быть аналогом американского "X-37B".

Общество Космос

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
В РФ предложили разрешить водить машины с 16 лет
ВОЗ прогнозирует рост смертей в Европе из-за коронавируса
СМИ: Минтранс подготовил проект изменений ПДД
Большинство сделавших прививку от COVID-19 чувствуют себя отлично
Академик РАН Румянцев: С помощью вакцины мы сможем оборвать пандемию
Пять школьных предметов, по которым может измениться ЕГЭ в 2021 году