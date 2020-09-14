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14.09.2020 17:23
Рубрика: Общество

Школу в центре Краснодара закрыли на карантин из-за коронавируса

Текст: Анна Юркова

В Краснодаре на карантин из-за коронавируса закрыли гимназию № 25, расположенную в центральной части города на улице Рашпилевской. Занятия теперь будут проводиться дистанционно. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Кубани.

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- Выдано предписание Роспотребнадзора по факту подозрения на заболевание среди педагогического состава, - рассказали в ведомстве. - В целях обеспечения санэпидблагополучия очное обучение в гимназии приостановлено до уточнения всех диагнозов.

Сообщается, что уроки в "цифровом" формате пока продлятся до 28 сентября. При обучении будут использоваться современные технологии и образовательные платформы. Расписание не изменится.

По данным оперативного штаба, в крае за последние сутки зафиксировано 92 случая COVID-19. В Краснодаре выявлен 41 пациент, среди них двое детей возрастом два месяца и 17 лет. В Сочи подтверждено 11 случаев заболевания, в том числе 10-месячный ребенок. Всего зафиксировано 12 469 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 9894 человека, 244 пациента спасти не удалось.

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