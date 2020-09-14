В Крыму полиция задержала подозреваемых в убийстве орского диджея

В Крыму задержаны подозреваемые в убийстве музыканта Сергея Бабина, выступавшего под псевдонимом mr. Basic. Накануне он скончался в больнице Евпатории от травм, полученных в результате драки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

- По факту причинения гражданину телесных повреждений следственным отделом межмуниципального отдела полиции МВД России "Сакский" было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ - причинение телесных повреждений по неосторожности, - говорится в сообщении пресс-службы. - Сотрудниками органов внутренних дел в рамках расследуемого уголовного дела проводится весь комплекс оперативно-следственных действий. В рамках расследования дела подозреваемые задержаны.

По данным следствия, инцидент с избиением музыканта произошел 8 сентября. Диджей mr. Basic снимал домик со своей командой. Между музыкантами и соседней компанией произошел конфликт, вылившийся в драку, во время которой Сергея Бабина ударили по голове камнем. Бабина доставили в городскую больницу, где его ввели в состояние искусственной комы, подключили к ИВЛ, однако на пятые сутки после инцидента он скончался.

Известно, что Сергей Бабин давал четыре выступления в Крыму. 5 сентября состоялся его концерт на фестивале Z.City, сменившем скандальный фестиваль КаZантип в Поповке. Этот фестиваль проводился в Крыму с начала 90-х годов и сопровождался постоянными скандалами на почве распространения наркотиков. В 2014 году после его закрытия он перебрался в Грузию, однако там не смог собрать нужную аудиторию. Год спустя под названием "Бифуз" фестиваль вернулся в Крым, однако снова был закрыт по требованию прокуратуры.

В нынешнем году на закрытии преемника КаZантип настоял депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, сообщивший, что организаторы Z.City оштрафованы на полмиллиона рублей и сам фестиваль закрыт. Тем не менее пользователи соцсетей сообщают, что Z.City продолжает работать.

Сергею Бабину было 36 лет. На 6 сентября был запланирован его концерт в Евпатории.