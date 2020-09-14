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14.09.2020 15:14
Рубрика: Происшествия

В Севастополе на соревнованиях упал парапланерист из Санкт-Петербурга

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю
Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю

Следственный комитет начал проверку падения парапланериста во время спортивных соревнований в Севастополе. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Фото: ГУ МЧС России по Севастополю
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ЧП произошло в накануне на аэродроме "Юхарина балка". Спортсмен из Санкт-Петербурга потерял управление летательным аппаратом - мотопарапланом и упал на землю, получив переломы и ушибы. На месте бригадой скорой помощи ему была оказана первая помощь, после чего мужчину доставили в больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, уточнили в СК.

- Проводится проверка на предмет нарушений правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (статья 263 УК РФ) и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ), - сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи опросили свидетелей, изучают документацию, а также соблюдение требований техники безопасности на соревнованиях.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

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