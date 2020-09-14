В Севастополе перезахоронят останки 150 французских солдат Крымской войны

Третьего октября останки 150 французских солдат, погибших во время Крымской войны, будут преданы земле в Севастополе. Специалисты РАН планируют также создать и опубликовать 3D модели лиц этих людей. Россия не воюет с памятью и павшими врагами, заявил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский, представляя историко-археологический проект "Крым-Севастополь 2020" Фонда развития русско-французских исторических инициатив.

"В Севастополе есть так называемое Французское кладбище, это старое захоронение, созданное в 19 веке, когда сюда по инициативе Франции были перенесены останки французских солдат Экспедиционного корпуса (самого большого в Крыму) и были собраны в отдельный некрополь, - начал рассказ Мединский о запланированных раскопках и поиске могил русских, французских и английских солдат.

По словам помощника президента, хотя в Крымскую войну мы и были по разную сторону фронта, но не в русских традициях мстить врагу после боя. "Мы с памятниками не воюем, мы их наоборот созидаем и охраняем, поэтому по такой же аналогии были созданы потом английское и итальянское кладбище, за которыми российская сторона всегда ухаживала", - заявил Мединский и остановился на малоизвестном факте: в 1945-м после окончания Ялтинской конференции Черчилль задержался специально на несколько дней в Крыму, чтобы посетить захоронения английских солдат. И был очень удивлен тем, "как Советский Союз в порядке и с уважением содержал могилы своих бывших противников".

Помощник президента также напомнил, что в 2015 году Владимир Путин вместе с Сильвио Берлускони посетили итальянское кладбище.

"В тот период, когда Крым находился в составе Украины, скажем откровенно, французское кладбище было предоставлено само себе. После воссоединения Крыма с Россией я увидел это печальное зрелище и поручил нашему Музею обороны Севастополя за ним присматривать" - сказал он.

Останки воинов, которые будут захоронены на этом кладбище в начале октября, были обнаружены несколько лет назад при строительстве жилого дома. "Сейчас они находятся в музее, и, конечно, по всем христианским и человеческим канонам должны быть преданы земле", - считает Владимир Мединский.

"95 тысяч наших солдат прибыли в Россию воевать, 150 из них до сих пор ждут, когда их перезахоронят", - сказал в ответ президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский, подчеркнув, что Россия всегда уважала своих врагов.

Об этом можно судить не только по самым доброжелательным откликам исторического и археологического сообщества на предложенный французами проект раскопок, но и властей. Французская группа, несмотря на пандемию, получила разрешение на въезд в Крым и Севастополь. И начнет совместную с РАН работу 30 сентября. Директор Института археологии РАН Николай Макаров уверен, что ее будет много: "Крымская война занимает особое место в нашей исторической памяти. Но далеко не все материальные объекты, которые несут в себе память о ней, поставлены на учет. Это мы поняли после того, как начали наши раскопки в Крыму в 2014 году.

Макаров сообщил, что проект, который запланирован на 2020 год, это разведки на территории двух важнейших сражений Крымской войны: битвы на реке Альме и Инкерманского сражения.

"В битве на Альме русские войска пытались остановить десант союзников и не допустить его продвижение к Севастополю, но не смогли этого сделать: были оставлены после кровопролитного сражения, - сделал краткий исторический экскурс археолог. - В битве на Инкермане русские войска пытались деблокировать Севастополь, вынудить союзников снять осаду, и опять этого сделать не удалось. На местах обоих сражений стоят воинские мемориалы. Причем на Альме мы видим погребения и русских солдат, и английских".

Однако остались и утерянные захоронения. "Разведки и случайные работы, а также деятельность черных копателей, привели к тому, что мы знаем об этих неучтенных захоронениях. Нам предстоит их локализовать, зафиксировать, обозначить на планах, исследовать косный материал с привлечением антропологов и поставить эти точки на государственную охрану", - очертил план работ Николай Макаров.