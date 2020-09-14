В Сочи локализовали пожар в кафе площадью 400 "квадратов"

В Лазаревском районе Сочи произошел крупный пожар в кафе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщение об инциденте на улице Победы поступило сегодня в 15.47. Спасатели установили, что в одноэтажном здании произошло горение кровли. Общая площадь составляет около 400 квадратных метров. Объявлен повышенный ранг пожара.

На месте работают 48 человек и 14 единиц техники. Эвакуированы три человека.

В 16.34 пожар удалось локализовать. По предварительным данным, пострадавших нет.