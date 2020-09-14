В Сочи утонула 75-летняя туристка

В микрорайоне Мамайка Центрального района Сочи накануне утонула женщина. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

По информации ведомства, личность погибшей установили - это приезжая 1945 года рождения.

По факту произошедшего проводят проверку, после которой будет принято процессуальное решение. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как уточняется в соцсетях, инцидент произошел на пляже "Кукуруза". Женщину без признаков жизни в Черном море обнаружили отдыхающие. Они достали ее из воды и пытались реанимировать, но все попытки оказались тщетными. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть. Предположительно погибшей стало плохо с сердцем.