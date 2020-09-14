Глава донского края Василий Голубев побеждает на выборах губернатора Ростовской области. Как сообщила пресс-служба областной избирательной комиссии по состоянию на 6.00, за его кандидатуру отдали голоса подавляющее число избирателей - 897,1 тысячи человек.

На данный момент обработано 99,9 процента бюллетеней. Как сообщил на пресс-конференции председатель областной избирательной комиссии Андрей Буров, действующий губернатор набирает 65,6 процента голосов избирателей.

"Выборы состоялись. Активность избирателей превысила 43 процента", - отметил председатель избиркома Андрей Буров.

По данным государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы", больше всего голосов Василий Голубев получил в Милютинском (85,71 процента), Морозовском (85,63) и Боковском (84,90) районах.

За кандидатуру Евгения Бессонова (КПРФ) проголосовали 17,5 процента избирателей, за Петра Пятибратова (ЛДПР) - 7,7 процента. Четыре процента голосующих предпочли кандидатуру Алексея Лящено ("Справедливая Россия") и 3,1 процента - Владимира Башкатова ("Патриоты России").

Окончательные итоги подсчета голосов будут озвучены в ближайшее время.