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14.09.2020 12:07
Рубрика: Общество

Василий Голубев побеждает на выборах губернатора Ростовской области

Текст: Лариса Ионова
Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области
Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Глава донского края Василий Голубев побеждает на выборах губернатора Ростовской области. Как сообщила пресс-служба областной избирательной комиссии по состоянию на 6.00, за его кандидатуру отдали голоса подавляющее число избирателей - 897,1 тысячи человек.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Кто побеждает на выборах губернаторов

На данный момент обработано 99,9 процента бюллетеней. Как сообщил на пресс-конференции председатель областной избирательной комиссии Андрей Буров, действующий губернатор набирает 65,6 процента голосов избирателей.

"Выборы состоялись. Активность избирателей превысила 43 процента", - отметил председатель избиркома Андрей Буров.

По данным государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы", больше всего голосов Василий Голубев получил в Милютинском (85,71 процента), Морозовском (85,63) и Боковском (84,90) районах.

За кандидатуру Евгения Бессонова (КПРФ) проголосовали 17,5 процента избирателей, за Петра Пятибратова (ЛДПР) - 7,7 процента. Четыре процента голосующих предпочли кандидатуру Алексея Лящено ("Справедливая Россия") и 3,1 процента - Владимира Башкатова ("Патриоты России").

Окончательные итоги подсчета голосов будут озвучены в ближайшее время.

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