Врио главы Севастополя продолжает лидировать после подсчета 42% протоколов

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя по итогам обработки 42,25% бюллетеней продолжает лидировать на выборах главы города. Па данным ТАСС, Михаил Развожаев набирает 86,75% голосов: за него отдали голоса 56,9 тысяч избирателей.

Второе место занял представитель ЛДПР Илья Журавлев, набравший 4,6% голосов, третье - Иван Ермаков от "Патриотов России" (2,37%). На пост губернатора, кроме Развожаева, претендуют пять кандидатов.

Справка "РГ"

39-летний Михаил Развожаев был назначен на пост врио губернатора Севастополя в июле 2019 года. До этого он руководил исполкомом Общероссийского народного фронта.