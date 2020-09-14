Житель Сочи на машине упал в реку с двухметровой высоты

В Лазаревском районе Сочи водитель на автомобиле рухнул в реку. Об этом сообщает пресс-служба "Кубань-СПАС".

Уточняется, что инцидент произошел в поселке Якорная Щель.

69-летний местный житель на автомобиле Nissan упал с обрыва высотой более двух метров в русло реки Хаджиек.

Очевидцы ДТП сразу вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики не смогли добраться до пострадавшего и обратились к специалистам Сочинского отряда "Кубань-СПАС".

Спасатели достали мужчину из автомобиля, затем с помощью лестницы и носилок подняли его из русла реки и передали сотрудникам скорой помощи.