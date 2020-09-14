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14.09.2020 15:41
Рубрика: Происшествия

Житель Сочи на машине упал в реку с двухметровой высоты

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Лазаревском районе Сочи водитель на автомобиле рухнул в реку. Об этом сообщает пресс-служба "Кубань-СПАС".

Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю
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Уточняется, что инцидент произошел в поселке Якорная Щель.

69-летний местный житель на автомобиле Nissan упал с обрыва высотой более двух метров в русло реки Хаджиек.

Очевидцы ДТП сразу вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики не смогли добраться до пострадавшего и обратились к специалистам Сочинского отряда "Кубань-СПАС".

Спасатели достали мужчину из автомобиля, затем с помощью лестницы и носилок подняли его из русла реки и передали сотрудникам скорой помощи.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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