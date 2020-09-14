Югорчане рассказали, почему поддержали Наталью Комарову

Вчера в Югре, безусловно, произошло событие года. На 42-м заседании окружной Думы в ходе тайного голосования губернатором была избрана Наталья Комарова. По докладу счетной группы она набрала абсолютное большинство - 29 голосов членов депутатского корпуса. В этот же день состоялась и церемония вступления в должность главы региона. В торжественной обстановке Наталья Комарова принесла присягу, положив руку на устав Югры и Конституцию России. Затем главе региона вручили официальные символы государственной власти в ХМАО - жезл и должностной знак губернатора.

Между тем в регионе и в стране в целом продолжается обсуждение итогов выборов. Эксперты прогнозируют, как Югра будет развиваться под руководством Натальи Комаровой, какой видят ее в ближайшую пятилетку.

- Убежден, что каждый год качество жизни югорчан будет улучшаться, застарелые проблемы будут решены. Нужно думать о будущем, вкладывать средства в новые технологии, медицину, здравоохранение, - отметил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

- Я уверена, что Югра в надежных руках. У Натальи Комаровой есть очень ценное качество: решая проблемы большинства, она никогда не забывает и об отдельно взятых людях, - продолжила Наталья Западнова, заместитель председателя Думы Югры. - Она искренне вникает в проблемы каждого, будь это пожилой человек, ребенок или семья, нуждающаяся в жилье. Наталье Комаровой присущи высокие требования к себе. Она выработала своего рода внутренний кодекс управленца высочайшего класса.

Люди для Натальи Комаровой действительно очень много значат, они составляют тот бесценный капитал, благодаря которому развивается регион. И не случайно в день избрания в своем выступлении она отметила.

- Наша команда - это 1 миллион 675 тысяч югорчан. Совместная работа делает каждого из нас частью Югры и частью России. На встрече с президентом страны Владимиром Путиным сказала о готовности служить югорчанам, служить России. С этим связано мое намерение участвовать в выборах.

- Я без всякого сомнения поддержал кандидатуру Натальи Комаровой в ходе вчерашнего голосования, - отметил заместитель председателя Думы Югры, председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин. - Причем, голосуя, я выразил, прежде всего мнение югорчан, тех избирателей, с которыми постоянно общаюсь лично в поездках по региону. Ведь люди видят, как развивается Югра, насколько выросло у нас качество жизни, как губернатор округа решает проблемы, даже самые застарелые и сложные, например, ветхого и аварийного жилья, балков. Эта дело сдвинулось в свое время с мертвой точки и сегодня практически уже решена, благодаря именно Наталье Комаровой. И я уверен, что в ближайшие пять лет Югра будет столь же успешно развиваться.

- Перспективы у округа большие, - убежден Эдуард Логинов, член Общественной палаты Югры. - Это и открытие новых научных центров, и развитие гражданского общества. Развитие добровольческого движения в округе говорит о том, что будущее у региона есть, и мы уверенно к нему идем под руководством Натальи Комаровой.

А вот какое оптимистичное и лаконичное мнение высказала почетный гражданин округа, представитель старшего поколения Мария Кузьминична Волдина:

- Города Югры строятся, жизнь идет. Наш губернатор знает свое дело. Ее окружают добрые, сильные люди, поэтому, уверена, наша жизнь будет только лучше.

- Мы внимательно следим за происходящим в Югре, за теми многочисленными новациями, которые здесь внедряются. Видим, что эти начинания поддерживают люди, - напутствовал вновь избранного главу Югры полпред президента России Николай Цуканов в ходе инаугурации. - Продолжайте опираться в вашем нелегком труде на мнение жителей и поверьте: все у вас будет хорошо.