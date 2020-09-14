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14.09.2020 16:16
Рубрика: Происшествия

Курганец чуть не убил соседа из-за громкой музыки

Текст: Валентина Пичурина (Курган)

В Кургане за покушение на убийство шумного соседа задержан 39-летний местный житель, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

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По материалам следствия, накануне между двумя соседями по подъезду произошла ссора. Одному из них не понравилось, что в квартире другого ночью стоял шум и громко играла музыка. Это мешало жильцам отдыхать. Дело дошло до того, что недовольный мужчина схватился за нож и ударил своего 33-летнего соседа в область шеи. Пострадавший остался жив только благодаря своевременно оказанной ему медицинской помощи. Сейчас он находится в больнице.

Против нападавшего завели уголовное дело, он задержан. В ближайшее время следствие готовится предъявить ему обвинение и ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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