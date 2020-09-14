Самую высокую явку по Уралу в единый день голосования показал Ямал

Стали известны предварительные итоги выборов в региональные парламенты в Уральском федеральном округе.

Напомним: они проходили в трех субъектах УрФО - Курганской и Челябинской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.

Среди всех уральских субъектов самую высокую явку продемонстрировал Ямал. Здесь на участки пришли 47,12 процента избирателей. Председатель Избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт рассказал, как выглядят на этот час предварительные итоги выборов.

- По единому избирательному округу электоральные предпочтения распределились следующим образом: "Справедливая Россия" набрала 6,05%, ЛДПР - 15,31%, партия "Родина" - 0,82%, "Коммунистическая партия социальной справедливости" - 1,5%, КПРФ - 8,83%, "Партия Роста" - чуть более 1%, "Единая Россия" -64,64%. Проходной барьер в 5% не смогли преодолеть три политических партии, - констатировал председатель избиркома Ямала.

В результате выборов ямальские единороссы могут претендовать на 18 мандатов, либерал-демократы - на 2, по одному мандату получат коммунисты и эсеры.

- Представители оппозиции не сумели воспользоваться открывшимися возможностями: повестка КПРФ оказалась излишне общей и невнятной, в итоге значительная часть потенциально протестного электората осталась на выходные дома, - прокомментировал итоги выборов политолог Алексей Климовский. - Особо можно отметить противостояние коммунистов со "Справедливой Россией". Похоже, оно проявится и в новом созыве окружного парламента. "Единая Россия" успешно провела избирательную кампанию, переведя значительную ее часть в Интернет, что является хоть и вынужденным решением в условиях пандемии, но весьма свежим - как для Ямала, так и для России в целом.

Первое заседание Законодательного собрания ЯНАО седьмого созыва состоится предположительно 23-24 сентября.