В Екатеринбурге в ходе драки у бара убили молодого человека

В Екатеринбурге в прошедшие выходные было совершено убийство: юношу зарезали в драке у бара в центре города. В кратчайшие сроки был вычислен и задержан подозреваемый, сообщили сегодня в правоохранительных структурах.

Информация об инциденте поступила ночью 12 сентября. Возле дома на улице Малышева было обнаружено тело 19-летнего местного жителя с множественными ножевыми ранениями.

"Подозреваемый - 18-летний житель Ирбита. Как полагает следствие, убийство он совершил в ходе внезапно возникшего конфликта с ранее незнакомым ему молодым человеком", - говорит замруководителя следственного отдела по Ленинскому району Екатеринбург СКР области Вячеслав Февралев.

По словам начальника пресс-службы областного главка полиции Валерия Горелых, все началось с просьбы "дай закурить". Завязалась словесная перепалка, выяснить отношения парни вышли на улицу: обоюдные оскорбления привели к тому, что один из них схватился за нож.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), предусматривающей наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Задержали фигуранта в квартире у его приятеля в поселке Уктус. Ему уже предъявлено обвинение.