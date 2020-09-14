В Екатеринбурге на стройке погиб рабочий

Правоохранительные органы начали расследовать обстоятельства несчастного случая на стройке в Екатеринбурге, где 11 сентября погиб молодой человек - работник на объекте.

Как рассказал пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга, трагедия произошла, когда погибший (он был стропальщиком) принимал поддоны с кирпичом на выносной площадке на одном из верхних этажей строящегося дома. Следствие полагает, что из-за несоблюдения норм безопасности он упал с высоты.

Пострадавший скончался на месте. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека. По делу будут допрошены свидетели, проанализирована документация объекта.