В Курганской области бизнес выделил 30 млн рублей на ремонт больниц

В Курганской области впервые за счет социально-ориентированного бизнеса отремонтируют фасады нескольких больниц, детских поликлиник и консультаций.

Как пояснила "РГ" директор регионального департамента здравоохранения Лариса Кокорина, в числе меценатов в основном компании - поставщики медоборудования, которые участвовали в прошлом году в оснащении лечебных учреждений, хотя есть и предприятия, не связанные с медициной.

Например, организация, которая занимается транспортировкой нефти, выделила деньги на ремонт и приобретение оборудования для местной районной больницы. В перспективе планирует построить стационарный фельдшерско-акушерский пункт в Макушинском районе.

Всего от бизнеса в качестве благотворительной помощи на укрепление материально-технической базы медучреждений поступило около 30 миллионов рублей. Правда, почти все жертвователи являются не региональными компаниями, отмечают в департаменте.