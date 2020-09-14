В Зауралье кадастровые инженеры попались на махинациях с межеванием

В Курганской области мировой суд наказал двух кадастровых инженеров за внесение заведомо ложных сведений в межевые планы: один оштрафован на 30 тысяч рублей, другой пока отделался предупреждением.

Факты недобросовестной работы специалистов выявили сотрудники регионального управления Росреестра. Как рассказали в ведомстве, первый случай произошел в Мишкинском районе. Там инженер при подготовке межевого плана земельного участка применил формулу, которая не относится к использованному им методу определения координат участка, из-за чего документ был составлен с погрешностью. Второй инцидент зафиксировали в Кургане. Здесь в межевой план были внесены ложные данные в отношении координат пункта государственной геодезической сети.

По обращениям Росреестра, прокуратура возбудила дела об административном правонарушении по части 4 статьи 14.35 КоАП РФ "Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния", после расследования материалы были переданы в суд.

- Зачастую выявляются нарушения, которые дают основание полагать, что геодезические работы на местности не проводились и, соответственно, нельзя быть уверенными в достоверности подготовленных кадастровыми инженерами документов, - комментирует начальник отдела геодезии и картографии управления Росреестра по Курганской области Анастасия Сысоева. - Например, кадастровые инженеры указывают в межевом плане сведения о геодезических пунктах, которые по нашим данным, разрушены и их использование невозможно. Эта информация свидетельствует о недобросовестной работе специалиста. Недостоверные данные, попавшие в Единый государственный реестр недвижимости, чреваты наложениями, смещениями, пересечениями границ земельных участков, то есть могут создать большие проблемы в виде долгих судебных споров для землепользователей.

Кстати

Чтобы выбрать грамотного специалиста, обезопасить себя от ошибок и не тратить потом время и деньги на их исправление, в управлении советуют воспользоваться "Реестром кадастровых инженеров", размещенном на официальном сайте ведомства.