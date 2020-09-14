За выходные СОVID-19 выявили еще у 14 южноуральских школьников

В Челябинской области за минувшие выходные коронавирус выявили у 14 школьников. Об этом сообщили в региональном минздраве.

- Всего за выходные в регионе выявлено 230 новых случаев СОVID-19, - сообщили в ведомстве. - 14 заболевших - школьники. Таким образом, всего диагноз подтвержден у 20 учащихся общеобразовательных учреждений. По постановлению Роспотребнадзора по-прежнему закрыты четыре класса в разных учебных заведениях области.

Как уже сообщала "РГ", в Челябинской области уже разработан единый механизм действий направленный на предупреждение распространения COVID-19 в учебных заведениях. По нему в случае подтверждения диагноза у школьника на изоляцию и индивидуальное обучение направляется не весь класс, а только близкие контакты заболевшего.

Все остальные дети после дезинфекции учебных помещений будут учиться в обычном режиме, пояснили в минобре региона.

Кстати

С начала пандемии на Южном Урале выявлено почти 15,5 тысяч заболевших COVID-19. Из них 12,1 тысячи пациентов выздоровели и выписались из больниц. 424 южноуральца скончались.