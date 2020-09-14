За выходные СОVID-19 выявили еще у 14 южноуральских школьников

Новости

Составлен рейтинг "главных российских актеров" 11:12
Искусственный интеллект научился озвучивать книги 11:09
В Краснодаре начались выплаты жильцам сгоревшего дома 10:56
Нетаньяху вылетел в США для подписания "исторического соглашения" с ОАЭ 10:51
Из-за прорыва дамбы в ЕАО эвакуированы 60 человек 10:46
Евразийская экономическая интеграция продолжает укрепляться 10:46
ВОЗ прогнозирует рост смертей в Европе из-за коронавируса 10:30
Глава Минцифры объяснил новое название ведомства 10:29
Первый в мире памятник танку Т-90 установили во Вьетнаме 10:11
SMS от незнакомца может представлять опасность 09:41
В Выборге чиновника задержали за мошенничество на 700 миллионов рублей 09:39
На востоке столицы "Газель" упала в Яузу 09:32
В РФ предложили разрешить водить машины с 16 лет 09:32
В Москве выставили на торги здание "Винзавода" 09:19
В Великобритании высоко оценили российскую ракету "Буревестник" 09:13
Неймар обвинил футболиста "Марселя" в проявлении расизма 08:48
Россия и Индия создадут ракету-"убийцу AWACS" 08:47
Бирюков: Новые объекты спорткомплекса "Лужники" обеспечат электричеством 08:40
Передача Василевского помогла "Тампе" одержать победу над "Айлендерс" 08:00
Прядь волос Авраама Линкольна продана на аукционе в Бостоне 07:55
Доля расходов на коммуналку выросла в половине регионов России 07:40
Британские водители могут получить пожизненный срок за "нетрезвые гонки" 07:37
Нынешний глава Кубани набирает 83,72% после обработки 90,3% протоколов 07:12
Иван Белозерцев лидирует на выборах губернатора Пензенской области 07:02
ByteDance отказалась продавать Microsoft американский сегмент TikTok 06:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
14.09.2020 10:10
Рубрика: Общество

За выходные СОVID-19 выявили еще у 14 южноуральских школьников

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области за минувшие выходные коронавирус выявили у 14 школьников. Об этом сообщили в региональном минздраве.

На Чукотке продлили ограничения из-за коронавируса

- Всего за выходные в регионе выявлено 230 новых случаев СОVID-19, - сообщили в ведомстве. - 14 заболевших - школьники. Таким образом, всего диагноз подтвержден у 20 учащихся общеобразовательных учреждений. По постановлению Роспотребнадзора по-прежнему закрыты четыре класса в разных учебных заведениях области.

Как уже сообщала "РГ", в Челябинской области уже разработан единый механизм действий направленный на предупреждение распространения COVID-19 в учебных заведениях. По нему в случае подтверждения диагноза у школьника на изоляцию и индивидуальное обучение направляется не весь класс, а только близкие контакты заболевшего.

Все остальные дети после дезинфекции учебных помещений будут учиться в обычном режиме, пояснили в минобре региона.

Кстати

С начала пандемии на Южном Урале выявлено почти 15,5 тысяч заболевших COVID-19. Из них 12,1 тысячи пациентов выздоровели и выписались из больниц. 424 южноуральца скончались.

В регионах Общество Здоровье Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
В РФ предложили разрешить водить машины с 16 лет
ВОЗ прогнозирует рост смертей в Европе из-за коронавируса
Доля расходов на коммуналку выросла в половине регионов России
СМИ: Минтранс подготовил проект изменений ПДД
Академик РАН Румянцев: С помощью вакцины мы сможем оборвать пандемию
Пять школьных предметов, по которым может измениться ЕГЭ в 2021 году