Рособрнадзор отследит тех, кто строит рейтинги на основе результатов ВПР

Сегодня, 14 сентября, стартует период Всероссийских проверочных работ, которые школы проводят для диагностики знаний учеников 5-9 классов. Традиционно ВПР проходят весной, но в этом году из-за пандемии их перенесли на начало учебного года.

По данным Федерального института оценки качества образования, в ближайший месяц ВПР по разным предметам напишут более 6 миллионов ребят. На сегодняшний день это самая массовая оценочная процедура в стране.

Давая старт ВПР, глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, почему они проводятся именно в начале учебного года, а не позже.

- ВПР - это диагностика остаточных знаний школьников, с тем, чтобы дальше провести корректировку, - отметил он.

Важно сделать это именно в начале года, чтобы, к примеру, нынешние семиклассники не пошли дальше с пробелами из программы прошлого учебного года.

До сих пор вокруг темы ВПР существует напряжение, многие учителя воспринимают эти работы, как "контрольную" для себя.

- К сожалению, некоторые учителя по отдельно взятым предметам очень серьезно начинают готовиться к Всероссийским проверочным работам, занимаются натаскиванием детей на контрольную работу​​​. Этого ни в коем случае делать нельзя, - прокомментировал глава Рособрнадзора. - Мы неоднократно говорили педагогам: вас никто не будет оценивать по итогам работы класса на ВПР. Более того, заявляю: мы будем отслеживать тех чиновников, кто на базе результатов ВПР будет выстраивать какие-то рейтинги.