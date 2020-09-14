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14.09.2020 12:10
Рубрика: Общество

Рособрнадзор отследит тех, кто строит рейтинги на основе результатов ВПР

Текст: Мария Агранович
Сегодня, 14 сентября, стартует период Всероссийских проверочных работ, которые школы проводят для диагностики знаний учеников 5-9 классов. Традиционно ВПР проходят весной, но в этом году из-за пандемии их перенесли на начало учебного года.
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

По данным Федерального института оценки качества образования, в ближайший месяц ВПР по разным предметам напишут более 6 миллионов ребят. На сегодняшний день это самая массовая оценочная процедура в стране.

Фото: iStock
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Давая старт ВПР, глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, почему они проводятся именно в начале учебного года, а не позже.

- ВПР - это диагностика остаточных знаний школьников, с тем, чтобы дальше провести корректировку, - отметил он.

Важно сделать это именно в начале года, чтобы, к примеру, нынешние семиклассники не пошли дальше с пробелами из программы прошлого учебного года.

До сих пор вокруг темы ВПР существует напряжение, многие учителя воспринимают эти работы, как "контрольную" для себя.

- К сожалению, некоторые учителя по отдельно взятым предметам очень серьезно начинают готовиться к Всероссийским проверочным работам, занимаются натаскиванием детей на контрольную работу​​​. Этого ни в коем случае делать нельзя, - прокомментировал глава Рособрнадзора. - Мы неоднократно говорили педагогам: вас никто не будет оценивать по итогам работы класса на ВПР. Более того, заявляю: мы будем отслеживать тех чиновников, кто на базе результатов ВПР будет выстраивать какие-то рейтинги.

Общество Образование Правительство Рособрнадзор

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