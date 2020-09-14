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14.09.2020 15:49
Рубрика: Власть

Роспотребнадзор: Ситуация с коронавирусом в России остается стабильной

Текст: Владимир Кузьмин
Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в России в последние месяцы остается стабильной, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Темп прироста остается не более полупроцента. Только в 15 субъектах Российской Федерации эта цифра чуть больше единицы", - заявила она на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. По уровню заболеваемости на 100 тысяч населения страна находится на 40 месте.

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Определенные нарушения режима в регионах присутствуют, признала Попова: "Конечно же, люди устали от большого количества от ограничений и запретов". Однако осенний эпидемиологический сезон требует от всех дополнительной мобилизации, а небольшой прирост показателей заболеваемости не позволяет ослаблять усилия по противодействию инфекции, отметила она.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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