Роспотребнадзор: Ситуация с коронавирусом в России остается стабильной

Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в России в последние месяцы остается стабильной, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Темп прироста остается не более полупроцента. Только в 15 субъектах Российской Федерации эта цифра чуть больше единицы", - заявила она на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. По уровню заболеваемости на 100 тысяч населения страна находится на 40 месте.

Определенные нарушения режима в регионах присутствуют, признала Попова: "Конечно же, люди устали от большого количества от ограничений и запретов". Однако осенний эпидемиологический сезон требует от всех дополнительной мобилизации, а небольшой прирост показателей заболеваемости не позволяет ослаблять усилия по противодействию инфекции, отметила она.