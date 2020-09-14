Росприроднадзор: На ликвидацию всех свалок в России нужно пять лет

Убрать все накопленные в России свалки мусора можно будет за пять лет. Такое мнение в интервью "Российской газете" высказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

"На то, чтобы убрать накопленные свалки, уйдет лет пять, - сказала глава федеральной службы. - На то, чтобы наладить работу с новым мусором, думаю, лет 15".

Радионова призвала всех думать о том, чтобы производить как можно меньше мусора, отказаться от лишней тары. По ее мнению, существует особенно опасный мелкий мусор, который невозможно ни убрать, ни переработать.

"Вдумайтесь, каждая зубочистка упакована в пластиковый пакетик, - отметила Радионова. - Это море мусора ни собрать, ни утилизировать невозможно. Очень много ненужной упаковки. От нее надо отказываться. И это то, что может сделать каждый из нас сам".

Полностью интервью с главой Росприроднадзора читайте в одном из ближайших номеров "РГ".