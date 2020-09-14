Россия и Беларусь начнут переговоры по восстановлению транспортного сообщения

Президенты России и Беларуси поручат подготовить предложения по восстановлению транспортного сообщения между двумя государствами. Об этом журналистам сообщил по итогам переговоров двух лидеров в Сочи пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Оба президента условились поручить руководителям соответствующих ведомств подготовить предложения по снятию ограничительных мер в сфере транспорта", - заявил Песков.

"То есть, по восстановлению транспортного сообщения между Россией и Беларусью", - уточнил представитель Кремля.

Руководители ведомств в ближайшее время уже начнут предметный и конкретный разговор на эту тему, сказал Песков.