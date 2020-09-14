Новости

В ФСС спрогнозировали, сколько россияне будут болеть в следующем году 21:49
Месси возглавил список самых высокооплачиваемых игроков по версии Forbes 21:41
Песков: О совместных предприятий РФ и Беларуси говорить пока рано 21:32
Захарова назвала отговорками предложение ФРГ обращаться в ОЗХО по делу Навального 21:05
В Вооруженных силах вылечились коронавируса более 11 400 человек 21:04
Россия и Беларусь начнут переговоры по восстановлению транспортного сообщения 21:00
Собирать пожертвования разрешат по новым правилам 20:54
Путин поручил подготовить первую партию вакцины от коронавируса для Беларуси 20:47
"Мулан" показал низкие кассовые сборы в Китае 20:39
В России открылась первая международная школа квантовых вычислений 20:21
Госпитализирован экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен 19:52
Кузнецова навестила в больнице вывезенных из Сирии детей 19:35
Генпрокуратура передала дополнительный запрос о правовой помощи в компетентные органы юстиции ФРГ 19:27
В России будут готовить кинопродюсеров для работы на международном уровне 19:22
Путин ликвидировал центр управления в кризисных ситуациях 19:05
Стандарт развития территорий будет обязательным для проектов с господдержкой 19:00
Придуман новый способ поступить в театральный институт 18:47
В Москве осудили семерых членов ОПГ за незаконную банковскую деятельность 18:11
Александр Дрозденко победил на выборах в Ленобласти 18:09
Лавров: В деле Навального на Западе перешли все рамки разумного 18:00
Олег Николаев победил на выборах главы Чувашии 17:37
Путин и Лукашенко обсудили план военных учений 17:35
"Автодор": ДТП с пострадавшими стало меньше на 20 процентов 17:29
Академия блогеров открывается в Москве 17:17
МИД РФ: Визит Лаврова в Берлин 15 сентября отменен 17:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Пенсионные свидетельства станут электронными
Пенсионные свидетельства станут электронными
Как выросли тарифы на ЖКУ
Как выросли тарифы на ЖКУ
14.09.2020 21:00
Рубрика: Власть

Россия и Беларусь начнут переговоры по восстановлению транспортного сообщения

Текст: Кира Латухина

Президенты России и Беларуси поручат подготовить предложения по восстановлению транспортного сообщения между двумя государствами. Об этом журналистам сообщил по итогам переговоров двух лидеров в Сочи пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Фото: РИА Новости
Песков рассказал об итогах встречи Путина и Лукашенко в Сочи

"Оба президента условились поручить руководителям соответствующих ведомств подготовить предложения по снятию ограничительных мер в сфере транспорта", - заявил Песков.

"То есть, по восстановлению транспортного сообщения между Россией и Беларусью", - уточнил представитель Кремля.

Руководители ведомств в ближайшее время уже начнут предметный и конкретный разговор на эту тему, сказал Песков.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Отношения России и Беларуси

Главное сегодня

Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг дела Навального, Украину и Беларусь
Лавров: В деле Навального на Западе перешли все рамки разумного
В РФ предложили разрешить водить машины с 16 лет
Фальков: Иностранцы-первокурсники смогут въехать в Россию до конца сентября
Большинство сделавших прививку от COVID-19 чувствуют себя отлично
Как в России прошел Единый день голосования
МВД будет дактилоскопировать иностранцев, находящихся в РФ более 30 суток