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14.09.2020 19:33
Рубрика: Власть

Крылатый удар

Россия и Индия запустили новый оборонительный ракетный проект
Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 206(8260)
Через четыре года планируется создать ракету "БраМос", которая сможет поражать самолеты дальнего радиолокационного наблюдения на расстоянии в несколько сот километров.

Об этом заявил содиректор российско-индийского совместного предприятия "БраМос" Александр Максичев, уточнив, что "проект крылатой ракеты в варианте "воздух - воздух" для уничтожения воздушных целей типа самолетов AWACS утвержден, окончание работ для проведения первого пуска запланировано на 2024 год".

Фото: Сергей Птичкин/РГ
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Его слова цитирует информагентство РИА Новости. Это свидетельствует о том, что еще в 1980-е годы специалистам НПО "Машиностроение" удалось спроектировать действительно уникальную по возможностям и развитию крылатую ракету П-800 "Оникс". Именно она послужила основой для создания российско-индийской крылатой ракеты "БраМос".

Изначально и "Оникс", и "Брамос" рассматривались как противокорабельные. Затем их смогли адаптировать к работе по наземным целям. Причем пуск крылатых ракет осуществляется с наземных пусковых установок, боевых кораблей, подводных лодок и даже самолетов. А теперь поставлена задача - уничтожать и воздушные цели. И это будет первый в мире случай, когда крылатая ракета сможет работать в варианте "воздух - воздух". С учетом того, что дальность стрельбы ракет типа "БраМос" превышает 300 км, никакой летающий радар близко к защищаемым границам не подлетит.

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