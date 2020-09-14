Россия и Индия запустили новый оборонительный ракетный проект

Через четыре года планируется создать ракету "БраМос", которая сможет поражать самолеты дальнего радиолокационного наблюдения на расстоянии в несколько сот километров.

Об этом заявил содиректор российско-индийского совместного предприятия "БраМос" Александр Максичев, уточнив, что "проект крылатой ракеты в варианте "воздух - воздух" для уничтожения воздушных целей типа самолетов AWACS утвержден, окончание работ для проведения первого пуска запланировано на 2024 год".

Его слова цитирует информагентство РИА Новости. Это свидетельствует о том, что еще в 1980-е годы специалистам НПО "Машиностроение" удалось спроектировать действительно уникальную по возможностям и развитию крылатую ракету П-800 "Оникс". Именно она послужила основой для создания российско-индийской крылатой ракеты "БраМос".

Изначально и "Оникс", и "Брамос" рассматривались как противокорабельные. Затем их смогли адаптировать к работе по наземным целям. Причем пуск крылатых ракет осуществляется с наземных пусковых установок, боевых кораблей, подводных лодок и даже самолетов. А теперь поставлена задача - уничтожать и воздушные цели. И это будет первый в мире случай, когда крылатая ракета сможет работать в варианте "воздух - воздух". С учетом того, что дальность стрельбы ракет типа "БраМос" превышает 300 км, никакой летающий радар близко к защищаемым границам не подлетит.