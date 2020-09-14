Российская школьница подверглась нападению на отдыхе в Турции

Российская школьница, отдыхавшая с матерью в одном из пятизвездочных отелей в Анталье, подверглась сексуальному нападению. Как пишет газета Hurriyet, подозреваемым оказался один из сотрудников гостиницы, предположительно, официант.

Чтобы задержать злоумышленника, семье пришлось напрямую обращаться в местную прокуратуру, поскольку руководство гостиницы пыталось скрыть происшествие, чтобы не повредить имиджу отеля (по словам менеджера, конфликт между туристкой и официантом возник совсем по другой причине). В итоге подозреваемого все же взяли под стражу, ведется расследование.

Консул РФ в провинции Иван Степанов раскритиковал действия руководства отеля. По его словам, такое поведение "несовместимо с принципами гостеприимства". "Они хотят скрыть отвратительный инцидент и игнорировать высокие стандарты турецкого гостиничного менеджмента, это неприемлемо и недопустимо. И мы требуем, чтобы в связи с происшествием были приняты необходимые меры", - заявил дипломат.