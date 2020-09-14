"Российское кино доказало, что пользуется авторитетом на международной арене"

Главный редактор первого в России глянцевого журнала о кинематографе "КиноРепортер" Мария Лемешева отметила значимость награды, которую получила драма Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" на 77-м Венецианском международном кинофестивале.

Жюри под руководством выдающейся австралийской актрисы Кейт Бланшетт присудило фильму специальный приз. Картина повествует о трагических событиях 1962 года - расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске. Мария Лемешева подчеркнула, что новая картина признанного мастера отечественного кино получила высокую оценку на престижном фестивале за глубокое художественное осмысление событий советской эпохи: "Это серьезное авторское высказывание Андрея Кончаловского, которому удалось взять тему противостояния человека и безжалостной государственной машины, но при этом сделать картину вне политики, совершенно транснациональную и трансграничную киноисторию в духе античной трагедии. Кстати, по словам самого режиссера, он вдохновился мифами о Медее и Антигоне - возможно, самых тяжелых судьбах, описанных древними греками. Стоит отметить, что сегодня женщины лидируют во всех сферах, и поэтому неслучайно, что исторические события прошлого в фильме "Дорогие товарищи!" показаны через восприятие женского персонажа, через внутреннюю работу главной героини. Кончаловский снова покорил Венецию и принес важный трофей в копилку достижений российского кино, которое в очередной раз доказало, что пользуется серьезным авторитетом на международной арене".

Именно на Венецианском кинофестивале Андрей Кончаловский получил свои самые значимые награды: в 1962 году он удостоился главного приза в конкурсе дебютов за короткометражный фильм "Мальчик и голубь", а уже в XXI веке два "Серебряных льва" достались его картинам "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" (2014) и "Рай" (2016), в 2002 году драма "Дом дураков" взяла вторую по значимости награду фестиваля - Гран-при.