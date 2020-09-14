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14.09.2020 18:51
Рубрика: Экономика

Против лишнего веса

Тысячи фур оштрафовали за перегруз
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 206(8260)
Ространснадзор за восемь месяцев этого года наложил более 15 тысяч штрафов на общую сумму в 739 млн рублей за превышение веса грузовыми автомобилями во внутрироссийских перевозках, рассказали "Российской газете" в ведомстве.
По оценкам экспертов, около 60% фур перевозят грузы с перевесом и наносят серьезный ущерб дорогам. Фото: Виктор Васенин По оценкам экспертов, около 60% фур перевозят грузы с перевесом и наносят серьезный ущерб дорогам. Фото: Виктор Васенин
По оценкам экспертов, около 60% фур перевозят грузы с перевесом и наносят серьезный ущерб дорогам. Фото: Виктор Васенин

За прошлый год в ходе весового контроля выявлено 85 тысяч нарушений и вынесено около 40 тысяч постановлений о штрафах на общую сумму в 1,5 млрд рублей. Если сопоставить данные, можно заметить, что сумма выписанных штрафов в этом году примерно на четверть меньше, чем в прошлом. В Ространснадзоре снижение показателя объясняют временной приостановкой контроля в период действия ограничений из-за пандемии, а не ростом дисциплинированности перевозчиков. Тем не менее весогабаритный контроль заставляет транспортные компании действовать в установленных рамках и помогает предотвратить преждевременное разрушение дорог, отмечают в ведомстве.

Фото: iStock
Кто должен взвешивать на дорогах грузовики

Но пока в действующей системе есть пробелы. Ространснадзор контролирует дороги общего пользования федерального значения практически во всех субъектах. Для выявления нарушений действуют 95 стационарных контрольных пунктов, в том числе 46 круглосуточных. Но некоторые фуры объезжают такие пункты по местным дорогам, отмечает завкафедрой Института пути, строительства и сооружений Российского университета транспорта Николай Лушников. Закрыть лазейки предлагается с помощью создания системы пунктов весогабаритного контроля на автодорогах регионального и местного значения в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В частности, до конца этого года в регионах установят 138 автоматических пунктов контроля. 130 таких пунктов уже размещено.

Организация пунктов контроля относится к полномочиям собственников автодорог, заставить их увеличить число пунктов нельзя. Зато Ространснадзору помогают 120 передвижных контрольных пунктов. Ведомство имеет право останавливать и задерживать автомобили при выявлении нарушений правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Полномочия по весовому контролю с использованием средств фото, видеофиксации пока возложены на ГИБДД МВД России. Прорабатывается вопрос о передаче этих полномочий Ространснадзору, отметили в ведомстве.

Для сохранности дорог помимо весогабаритного контроля можно было бы регистрировать в России только те автомобили, которые могут перевозить груз не более установленных норм, отметил Лушников. Это предложение вызывает дискуссии, уточнил он. Также большегрузы можно было бы оснастить датчиками веса, информацию с которых записывал бы тахограф.

Экономика Транспорт Правительство Минтранс Ространснадзор

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