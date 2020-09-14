СМИ: ЦСКА попросит у "Зенита" за Влашича 45 млн евро

Московский ЦСКА может попросить за трансфер Николы Влашича в "Зенит" 45 миллионов евро. Ранее стало известно, что клуб из Санкт-Петербурга готов предложить ЦСКА за 22-летнего полузащитника сборной Хорватии 35 млн евро.

Однако, как сообщает "Чемпионат", руководство столичного клуба намерено попросить у "Зенита" 45 млн евро. В то же время приоритетом для ЦСКА и самого игрока считается переезд в Европу. Впрочем, стоит дождаться итога переговоров между клубами и футболистом.

Ранее генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отрицал факт того, что его клуб намерен приобрести Влашича. Хорват в ЦСКА с 2018 года. Позже армейцы выкупили трнсфер у "Эвертона" почти за 16 млн евро.