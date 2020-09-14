СМИ: Лаутаро Мартинес хочет в "Барселону", но "Интер" продает его в "Реал"

Нападающий миланского "Интера" и сборной Аргентины по футболу Лаутаро Мартинес намерен перейти в "Барселону". Его клуб тем временем тайно договорился с мадридским "Реалом".

Как сообщает Marca, 23-летний аргентинец продолжает следить за переговорами миланского и каталонского клубов. Но для трансфера необходимо, чтобы "Барселона" сначала рассталась с уругвайским форвардом Луисом Суаресом, который должен перейти в "Ювентус". При этом "Интер" рассчитывает продать игрока за 100 млн евро, но каталонцы намерены сбить цену.

В то же время, по данным Sport Mediaset, "Интер" втайне от каталонцев договорился с "Реалом" о переходе Мартинеса в стан "сливочных". Мадридцы готовы заплатить 100 миллионов миланцам за трансфер, а зарплата игрока составит восемь миллионов.

Мартинес перешел в "Интер" в 2018 году из аргентинского "Расинга". В составе миланского клуба он провел 84 игры и забил 30 мячей. Контракт игрока с "нерадзурри" рассчитан до 2023 года, а его рыночная стоимость, согласно порталу transfermarkt.com, составляет 70 миллионов евро. В активе Мартинеса 17 матчей и 9 голов за сборную Аргентины.