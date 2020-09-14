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14.09.2020 13:10
Рубрика: Спорт

СМИ: "Зенит" готовит улучшенное предложение по Влашичу

Текст: Максим Домчев
Санкт-петербургский "Зенит" намерен сделать московскому ЦСКА новое предложение по полузащитнику Николе Влашичу, сообщает "Чемпионат". Впрочем, по информации "РГ", сам футболист сборной Хорватии больше заинтересован в переезде в один из ведущих европейских чемпионатов.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Ранее, как сообщалось в прессе, "Зенит" предложил ЦСКА 25 миллионов евро, а игроку зарплату 4,5 миллиона евро в год. По данным издания, "сине-бело-голубые" улучшат эти условия, но конкретные цифры не называются.

СМИ: ЦСКА готов продать Влашича за 20 млн евро

Однако Влашич не намерен менять одну российскую команду на другую - 22-летний хорват хотел бы продолжить карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов, о чем у него существует договоренность с руководством армейцев.

В свою очередь генеральный директор "Зенита" Александр Медведев ранее опроверг информацию о предложении по Влашичу.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. После сезона, проведенного в стане армейцев на правах аренды, клуб выкупил права на игрока у английского "Эвертона" почти за 16 миллионов евро. В общей сложности Влашич провел в составе ЦСКА 74 игры и забил 25 мячей. Согласно порталу transfermarkt.com, его рыночная стоимость составляет 22 миллиона евро.

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