СМИ: "Зенит" готовит улучшенное предложение по Влашичу

Ранее, как сообщалось в прессе, "Зенит" предложил ЦСКА 25 миллионов евро, а игроку зарплату 4,5 миллиона евро в год. По данным издания, "сине-бело-голубые" улучшат эти условия, но конкретные цифры не называются.

Однако Влашич не намерен менять одну российскую команду на другую - 22-летний хорват хотел бы продолжить карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов, о чем у него существует договоренность с руководством армейцев.

В свою очередь генеральный директор "Зенита" Александр Медведев ранее опроверг информацию о предложении по Влашичу.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. После сезона, проведенного в стане армейцев на правах аренды, клуб выкупил права на игрока у английского "Эвертона" почти за 16 миллионов евро. В общей сложности Влашич провел в составе ЦСКА 74 игры и забил 25 мячей. Согласно порталу transfermarkt.com, его рыночная стоимость составляет 22 миллиона евро.