Новости

Составлен рейтинг "главных российских актеров" 11:12
Искусственный интеллект научился озвучивать книги 11:09
В Краснодаре начались выплаты жильцам сгоревшего дома 10:56
Нетаньяху вылетел в США для подписания "исторического соглашения" с ОАЭ 10:51
Из-за прорыва дамбы в ЕАО эвакуированы 60 человек 10:46
Евразийская экономическая интеграция продолжает укрепляться 10:46
ВОЗ прогнозирует рост смертей в Европе из-за коронавируса 10:30
Глава Минцифры объяснил новое название ведомства 10:29
Первый в мире памятник танку Т-90 установили во Вьетнаме 10:11
SMS от незнакомца может представлять опасность 09:41
В Выборге чиновника задержали за мошенничество на 700 миллионов рублей 09:39
На востоке столицы "Газель" упала в Яузу 09:32
В РФ предложили разрешить водить машины с 16 лет 09:32
В Москве выставили на торги здание "Винзавода" 09:19
В Великобритании высоко оценили российскую ракету "Буревестник" 09:13
Неймар обвинил футболиста "Марселя" в проявлении расизма 08:48
Россия и Индия создадут ракету-"убийцу AWACS" 08:47
Бирюков: Новые объекты спорткомплекса "Лужники" обеспечат электричеством 08:40
Передача Василевского помогла "Тампе" одержать победу над "Айлендерс" 08:00
Прядь волос Авраама Линкольна продана на аукционе в Бостоне 07:55
Доля расходов на коммуналку выросла в половине регионов России 07:40
Британские водители могут получить пожизненный срок за "нетрезвые гонки" 07:37
Нынешний глава Кубани набирает 83,72% после обработки 90,3% протоколов 07:12
Иван Белозерцев лидирует на выборах губернатора Пензенской области 07:02
ByteDance отказалась продавать Microsoft американский сегмент TikTok 06:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
14.09.2020 09:41
Рубрика: Экономика

SMS от незнакомца может представлять опасность

Текст: Александр Проценко
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Известно, что отвечать "обратным звонком" незнакомому абоненту опасно - если номер окажется платным, потеряете деньги. Но опасность может представлять и обычная SMS с незнакомого номера - об этом предупреждает агентство "Прайм" со ссылкой на специалиста пресс-службы Роскачества Алесю Боровикову.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
ЦБ рассказал о новой волне мошенничеств с помощью голосового меню банка

По ее словам, перед тем, как открыть сообщение, следует проверить имя отправителя, которое отображается в push-окне. И ни в коем случае не читать сообщения от незнакомых людей или с номеров, где в строке "отправитель" указано общее название вроде "Info". Боровикова также советует никогда не переходить по ссылке из SMS о якобы неполученном MMS. Поскольку обезличенные эмоционально окрашенные обращения или сообщения об акциях и выигрышах являются типичными признаками мошенничества. А вирусы, содержащиеся в подобных SMS, могут похитить из вашего смартфона личную информацию и даже оставить пользователя без средств на "привязанной" к гаджету банковской карте.

Ранее старший консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Елена Агеева рассказала, что первый признак атаки на смартфон - отклонение устройства от нормальной работы. По ее словам, владельца гаджета должно насторожить, если смартфон начал самостоятельно включаться и выключаться или на нем внезапно появились новые приложения.

Экономика Отрасли Связь

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
В РФ предложили разрешить водить машины с 16 лет
ВОЗ прогнозирует рост смертей в Европе из-за коронавируса
Доля расходов на коммуналку выросла в половине регионов России
СМИ: Минтранс подготовил проект изменений ПДД
Как можно победить бедность
Защита прав отчаявшихся дольщиков будет усилена