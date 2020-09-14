SMS от незнакомца может представлять опасность

Известно, что отвечать "обратным звонком" незнакомому абоненту опасно - если номер окажется платным, потеряете деньги. Но опасность может представлять и обычная SMS с незнакомого номера - об этом предупреждает агентство "Прайм" со ссылкой на специалиста пресс-службы Роскачества Алесю Боровикову.

По ее словам, перед тем, как открыть сообщение, следует проверить имя отправителя, которое отображается в push-окне. И ни в коем случае не читать сообщения от незнакомых людей или с номеров, где в строке "отправитель" указано общее название вроде "Info". Боровикова также советует никогда не переходить по ссылке из SMS о якобы неполученном MMS. Поскольку обезличенные эмоционально окрашенные обращения или сообщения об акциях и выигрышах являются типичными признаками мошенничества. А вирусы, содержащиеся в подобных SMS, могут похитить из вашего смартфона личную информацию и даже оставить пользователя без средств на "привязанной" к гаджету банковской карте.

Ранее старший консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Елена Агеева рассказала, что первый признак атаки на смартфон - отклонение устройства от нормальной работы. По ее словам, владельца гаджета должно насторожить, если смартфон начал самостоятельно включаться и выключаться или на нем внезапно появились новые приложения.