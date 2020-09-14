Собирать пожертвования разрешат по новым правилам

Устанавливать ящики для сбора пожертвований смогут только те некоммерческие организации, учредительными документами которых предусмотрено право на благотворительную деятельность. Соответствующий проект постановления Минэкономразвития проходит общественное обсуждение.

Документом предъявляется ряд требований к самому ящику для сбора пожертвований, которому теперь обязательно должен быть присвоен инвентарный номер. Он указывается наряду со сведениями об организации, которая собирает пожертвования. Информация на ящике должна содержать её наименование, почтовый адрес, ИНН, номер счета, официальный сайт, если он имеется. Помимо этого, потребуется прописать название программы или благотворительной акции по сбору пожертвований, а также контакты, по которым благотворитель сможет получить ответы на возникшие у него вопросы. Ящик должен быть опечатан бумажной лентой с подписью и печатью организации или опломбирован номерной пломбой.

Для того, чтобы его разместить, некоммерческой организации потребуется заключить договор с собственником помещения. Причем, если ящик стационарный, то возможность его перемещения для посторонних должна быть максимально ограничена. А передвигаться с переносным волонтеры или представители организации смогут только при наличии доверенности.

Как пояснили в Минэкономразвития, проект постановления направлен на исключение мошеннических действий при сборе благотворительных пожертвований, а также для повышения доверия общества к благотворительным организациям.