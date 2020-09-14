Средняя пенсия в следующем году увеличится до 17443 рублей

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17443 рубля, сообщили в Минтруде.

Таким образом, сумма выплаты будет проиндексирована на 6,3%. При этом социальные пенсии со следующего года увеличатся на 2,6%.

Всего на выплату пенсий государство направит 8,4 трлн рублей, из которых 7,8 трлн будут выделены в счет страховых пенсий. Еще 425 млрд рублей из федерального бюджета предусмотрены на доплату к пенсии, которая полагается отдельным категориям населения - ветеранам, инвалидам всех групп, лицам, пострадавшим в результате воздействия радиации и другим категориям льготников.

Планируется, что всего в 2021 году Пенсионный фонд обеспечит выплату пенсий для 43 млн человек.