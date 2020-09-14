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14.09.2020 18:29
Рубрика: Экономика

Средняя пенсия в следующем году увеличится до 17443 рублей

Текст: Елена Манукиян
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17443 рубля, сообщили в Минтруде.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Таким образом, сумма выплаты будет проиндексирована на 6,3%. При этом социальные пенсии со следующего года увеличатся на 2,6%.

Фото: iStock
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Всего на выплату пенсий государство направит 8,4 трлн рублей, из которых 7,8 трлн будут выделены в счет страховых пенсий. Еще 425 млрд рублей из федерального бюджета предусмотрены на доплату к пенсии, которая полагается отдельным категориям населения - ветеранам, инвалидам всех групп, лицам, пострадавшим в результате воздействия радиации и другим категориям льготников.

Планируется, что всего в 2021 году Пенсионный фонд обеспечит выплату пенсий для 43 млн человек.

Экономика Пенсии и пособия Повышение пенсий

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