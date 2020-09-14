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Текст:   Марина Трубилина 
19:00 14.09.2020

Стандарт развития территорий будет обязательным для проектов с господдержкой

Никита Стасишин. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Никита Стасишин. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Никита Стасишин. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Поправки в закон об архитектурной деятельности планирует внести Минстрой. Об этом сказал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Фото: violetkaipa / istockphoto
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"Не уверен, что в осеннюю сессию, но в течение следующего года точно какие-то изменения внесем, чтобы повысить статус главного архитектора города и вообще внести ясность, что такое архитектор, как он должен работать, как должна развиваться архитектура городов", - сказал Стасишин на подведении итогов второго потока образовательной программы "Архитекторы.РФ".

Кроме того, предполагается внести изменения в строительные нормы, касающиеся введения стандарта комплексного развития территорий, разработанного ДОМ.РФ. Девелоперы, по словам Стасишина, уже начинают использовать эти стандарты, которые регламентируют различные параметры застройки - от ширины проезжей части до благоустройства территории и вида входных групп в здания. Как подчеркнул замминистра, поскольку создание комфортной и безопасной среды для жизни вошло в перечень национальных целей, стандарт будет внедряться и дальше, и с какого-то времени все меры господдержки будут направляться в проекты, которые проектировались с применением этого стандарта.

Хотя сейчас стандарт носит рекомендательный характер и вводится постепенно, в нем заинтересованы все: и девелоперы, и жители, считает гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. Если проект застройки сделан качественно, жилье лучше продается, люди, покупая квартиры, выбирают районы хорошего качества.

Фото: REUTERS
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По программе "Архитекторы.РФ" прошли обучение уже более 200 человек из 63 регионов России. Более 60 выпускников трудоустроены в государственные и муниципальные органы власти, институты развития и центры компетенций. Среди них главные архитекторы городов и регионов, директоры и заместители директоров управлений архитектуры, советники губернаторов. Остальные участники - практикующие архитекторы и специалисты в сфере городского развития. Стасишин подчеркнул, что в ближайшие 10 лет для выпускников будет много работы в связи с началом крупных проектов в нескольких регионах. В частности, большой проект, касающийся туризма и реновации старой части города, создания дублера проспектов, запускается в Нижнем Новгороде. Министерство будет содействовать тому, чтобы выпускников программы привлекали к работе местные органы власти, подчеркнул замминистра.

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