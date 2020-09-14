Стандарт развития территорий будет обязательным для проектов с господдержкой

Поправки в закон об архитектурной деятельности планирует внести Минстрой. Об этом сказал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

"Не уверен, что в осеннюю сессию, но в течение следующего года точно какие-то изменения внесем, чтобы повысить статус главного архитектора города и вообще внести ясность, что такое архитектор, как он должен работать, как должна развиваться архитектура городов", - сказал Стасишин на подведении итогов второго потока образовательной программы "Архитекторы.РФ".

Кроме того, предполагается внести изменения в строительные нормы, касающиеся введения стандарта комплексного развития территорий, разработанного ДОМ.РФ. Девелоперы, по словам Стасишина, уже начинают использовать эти стандарты, которые регламентируют различные параметры застройки - от ширины проезжей части до благоустройства территории и вида входных групп в здания. Как подчеркнул замминистра, поскольку создание комфортной и безопасной среды для жизни вошло в перечень национальных целей, стандарт будет внедряться и дальше, и с какого-то времени все меры господдержки будут направляться в проекты, которые проектировались с применением этого стандарта.

Хотя сейчас стандарт носит рекомендательный характер и вводится постепенно, в нем заинтересованы все: и девелоперы, и жители, считает гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. Если проект застройки сделан качественно, жилье лучше продается, люди, покупая квартиры, выбирают районы хорошего качества.

По программе "Архитекторы.РФ" прошли обучение уже более 200 человек из 63 регионов России. Более 60 выпускников трудоустроены в государственные и муниципальные органы власти, институты развития и центры компетенций. Среди них главные архитекторы городов и регионов, директоры и заместители директоров управлений архитектуры, советники губернаторов. Остальные участники - практикующие архитекторы и специалисты в сфере городского развития. Стасишин подчеркнул, что в ближайшие 10 лет для выпускников будет много работы в связи с началом крупных проектов в нескольких регионах. В частности, большой проект, касающийся туризма и реновации старой части города, создания дублера проспектов, запускается в Нижнем Новгороде. Министерство будет содействовать тому, чтобы выпускников программы привлекали к работе местные органы власти, подчеркнул замминистра.