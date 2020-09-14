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14.09.2020 17:58
Рубрика: Власть

Напомнили о прошлом

Суд восстановил женщине трудовой стаж по показаниям свидетелей
Текст: Владислав Куликов
Суд в Вологодской области восстановил местной жительнице трудовой стаж военного времени, когда она подростком трудилась на колхозных полях.

Чиновники отказались засчитать в стаж 88-летней Зое Немировой последние одиннадцать месяцев Великой Отечественной войны, поскольку никаких документов не сохранилось. А она между тем в это время трудилась в колхозе. Такое было время: дети помогали приближать победу.

Фото: Михаил Мордасов/ РИА Новости
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За пенсионерку заступилась прокуратура, которая подала в ее защиту иск в Тотемский районный суд.

"В судебном заседании Зоя Серафимовна пояснила, что в годы войны проживала в деревне Большой Горох Тотемского района, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Вологодской области. - В свободное от учебы время помогала в колхозе, а по окончании 4-х классов стала там работать. Вместе с подружками они чистили траву, загребали, обрубали сучки и выкорчевывали пни в поле, помогали пилить дрова. О Победе в Великой Отечественной войне им сообщили, когда они работали в поле, она хорошо запомнила этот момент. Больше она не училась и осталась работать в этом колхозе".

Жарких судебных баталий в суде не было. Представители Пенсионного фонда против требований не возражали. В суде они указали, что страховой стаж Зои Немировой учтен с 13.07.1949 г., факт ее работы в годы Великой Отечественной войны документально не подтвержден, а на основании свидетельских показаний органы ПФ РФ установить его не могут. Иными словами, чиновникам нужен был какой-то документ с печатью, таковы правила. А выдать нужную бумагу в данном случае может только суд. К счастью для женщины, нашлись свидетели, которым было что рассказать про то время.

"В судебном заседании две одноклассницы Зои Немировой подтвердили, что вместе с ней после окончания 4-х классов с лета 1943 до победы выполняли различные работы на полях в колхозе им. Карла Маркса, им ставили трудодни. Им обеим присвоено звание ветеран Великой Отечественной войны", рассказали в пресс-службе.

Изучив дело, суд установил факт работы Зои Немировой в тылу в годы Великой Отечественной войны с 1 июня 1944 года по 9 мая 1945 года (более 6 месяцев).

Женщина 11 месяцев трудилась в колхозе, даже о том, что пришла Победа, она узнала на колхозном поле. Но, увы, документов не сохранилось, так что в стаж это время не было включено

Кстати, сейчас прокуроры по всей стране занимаются помощью труженикам тыла в восстановлении справедливости. Например, как рассказали в прокуратуре Пермского края, в регионе наряду с 680 ветеранами войны проживают более 12 тысяч тружеников тыла. Минувшей зимой при анализе информации уполномоченных органов по вопросам обеспечения гарантий ветеранов было установлено, что в регионе есть пожилые люди, которые работали в годы Великой Отечественной войны, но при этом не имеют подтвержденного соответствующим удостоверением статуса труженика тыла. В итоге они не могли получить установленные главой государства выплаты ко Дню Победы.

После проверки прокурорами были поданы заявления в суд об установлении факта работы в годы войны в интересах 156 жителей края.

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