В Турции со дна озера поднялось 1500-летнее святилище

На северо-западе Турции из-за засухи в озере Изник, провинция Бурса, значительно упал уровень воды, благодаря чему впервые с VIII века со дна этого водоема на поверхность поднялась базилика святого Неофита.

Об этом необычном явлении рассказало издание Daily Sabah. Считается, что базилика, посвященная святому Неофиту, была построена примерно 1500 лет назад. Однако действовала она сравнительно недолго, так как внезапно скрылась под водой.

По оценкам экспертов, произошло это около 740 года нашей эры после мощного землетрясения. Считается, что с тех пор базилика ни разу не поднималась на поверхность, а была надежно скрыта водами огромного озера. Однако в этом году из-за продолжительной засухи водоем значительно обмельчал. Уровень воды упал более чем на два метра.

Подводная базилика впервые за последние примерно 1300 лет поднялась из воды. Ученые воспользовались этим и провели детальную аэрофотосъемку. Снимки подтвердили, что остатки древнего святилища находятся всего в 20 метрах от береговой линии.

Некоторые археологи считают эту базилику образцом раннехристианской архитектуры. Район Изник был важным религиозным центром как в римские, так и в византийские времена.

Интересно, что базилику планируется превратить в подводный музей. Работы начались здесь в 2015 году. За прошедшее время подводным археологам удалось найти в руинах под водой целый ряд замечательных артефактов.

Одними из самых любопытных находок последних лет стали поднятые со дна печати нескольких шотландских рыцарей. Ученые предполагают, что они были первыми иноземцами, посетившими эту базилику до того, как она была поглощена озером Изник.