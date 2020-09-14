Тим выиграл US Open, в финале уступая Звереву 0-2 по сетам

Новости

SMS от незнакомца может представлять опасность 09:41
В Выборге чиновника задержали за мошенничество на 700 миллионов рублей 09:39
На востоке столицы "Газель" упала в Яузу 09:32
В РФ предложили разрешить водить машины с 16 лет 09:32
В Москве выставили на торги здание "Винзавода" 09:19
В Великобритании высоко оценили российскую ракету "Буревестник" 09:13
Неймар обвинил футболиста "Марселя" в проявлении расизма 08:48
Россия и Индия создадут ракету-"убийцу AWACS" 08:47
Бирюков: Новые объекты спорткомплекса "Лужники" обеспечат электричеством 08:40
Передача Василевского помогла "Тампе" одержать победу над "Айлендерс" 08:00
Прядь волос Авраама Линкольна продана на аукционе в Бостоне 07:55
Доля расходов на коммуналку выросла в половине регионов России 07:40
Британские водители могут получить пожизненный срок за "нетрезвые гонки" 07:37
Нынешний глава Кубани набирает 83,72% после обработки 90,3% протоколов 07:12
Иван Белозерцев лидирует на выборах губернатора Пензенской области 07:02
ByteDance отказалась продавать Microsoft американский сегмент TikTok 06:34
У села Ленинское в ЕАО прорвало дамбу 06:31
Игорь Кобзев вырвался вперед на выборах в Иркутской области 05:55
Александр Богомаз лидирует на выборах главы Брянской области 05:52
Врио главы Архангельской области набрал 69,6% после обработки 99,4% протоколов 05:04
"Единая Россия" лидирует на выборах в думу Томска 04:47
Рустам Минниханов набрал 86,7% голосов после обработки более 50% протоколов 04:32
Врио главы Калужской области лидирует после обработки 54,87% протоколов 04:09
Бывший боевик в Сирии рассказал о финансовой помощи США 04:02
Вильфанд: Четверг станет самым теплым днем недели в европейской части России 03:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
14.09.2020 08:30
Рубрика: Спорт

Тим выиграл US Open, в финале уступая Звереву 0-2 по сетам

Текст: Максим Домчев
Австриец Доминик Тим стал победителем Открытого чемпионата США по теннису. В финале он уступал представителю Германии Александру Звереву 0-2 по сетам, но переломил ход поединка.
Фото: AP Photo/Frank Franklin II Фото: AP Photo/Frank Franklin II
Фото: AP Photo/Frank Franklin II

Начало финального матча осталось за Зверевым. В первом сете он уверенно выиграл - 6:2. Второй выдался более упорным, но и он завершился победой немецкого теннисиста - 6:4.

Фото: AP Photo/Seth Wenig
Новак Джокович извинился за инцидент на US Open

Оказавшись загнанным в угол, Тим наконец-то стал показывать привычный для себя теннис, и два последующих сета оказались за ним - 6:3 и 6:4.

Зверев был в шаге от победы в решающем пятом отрезке игры. Он вел 5:3, но не сумел выиграть свою подачу, после чего Тим отыгрался, а затем первенствовал на тай-брейке (8:6) и с четвертой попытки завоевал первый в карьере титул "Большого шлема".

Встреча продолжалась более четырех часов. Победа принесла Тиму три миллиона долларов призовых, Зверев получит вдвое меньше.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" US Open 2020

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
Рустам Минниханов набрал 86,7% голосов после обработки более 50% протоколов
СМИ: Минтранс подготовил проект изменений ПДД
Доля расходов на коммуналку выросла в половине регионов России
ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заболевших COVID-19
Александр Метревели: Медведев просто обязан побеждать
20 сентября стартует новый сезон в баскетбольной Единой лиге