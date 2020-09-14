Тим выиграл US Open, в финале уступая Звереву 0-2 по сетам

Австриец Доминик Тим стал победителем Открытого чемпионата США по теннису. В финале он уступал представителю Германии Александру Звереву 0-2 по сетам, но переломил ход поединка.

Начало финального матча осталось за Зверевым. В первом сете он уверенно выиграл - 6:2. Второй выдался более упорным, но и он завершился победой немецкого теннисиста - 6:4.

Оказавшись загнанным в угол, Тим наконец-то стал показывать привычный для себя теннис, и два последующих сета оказались за ним - 6:3 и 6:4.

Зверев был в шаге от победы в решающем пятом отрезке игры. Он вел 5:3, но не сумел выиграть свою подачу, после чего Тим отыгрался, а затем первенствовал на тай-брейке (8:6) и с четвертой попытки завоевал первый в карьере титул "Большого шлема".

Встреча продолжалась более четырех часов. Победа принесла Тиму три миллиона долларов призовых, Зверев получит вдвое меньше.