Треть заявлений поступает в Росреестр через интернет

Каждое третье заявление на учетно-регистрационные действия поступает в Росреестр в электронном виде. А в некоторых регионах их доля превышает 50%.

С 7 по 11 сентября в управления Росреестра поступило 519 809 заявлений, что на 6,8% больше, чем неделей ранее. 160 064 заявления поступили в ведомство в электронном виде, это на 8,3% больше, чем неделей ранее.

Число поданных заявлений на регистрацию ипотеки за неделю выросло на 9,5% (до 42460), из них 36% - в электронном виде. Число поступивших на регистрацию договоров долевого участия выросло на 12% - до 23 909 (41% поступил через интернет).

Лидерами по оказанию электронных услуг на минувшей неделе стали Ямало-Ненецкий АО (59,11% электронных пакетов), Амурская область (57,56%), Тюменская область (57,45%) и Бурятия (54,99%).