Закон Тверской области от 11 сентября 2020 года № 55-ЗО "О величине прожиточного минимума пенсионера в Тверской области на 2021 год"

Принят Законодательным Собранием Тверской области 11 сентября 2020 года
Статья 1
В целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", установить величину прожиточного минимума пенсионера в Тверской области на 2021 год в размере 9 372 рублей.
Статья 2
Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Тверской области Тверь И.М.Руденя
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