Закон Тверской области от 11 сентября 2020 года № 55-ЗО "О величине прожиточного минимума пенсионера в Тверской области на 2021 год"

Принят Законодательным Собранием Тверской области 11 сентября 2020 года

Статья 1

В целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", установить величину прожиточного минимума пенсионера в Тверской области на 2021 год в размере 9 372 рублей.

Статья 2

Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Тверской области Тверь И.М.Руденя







