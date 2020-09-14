Новости

В России открылась первая международная школа квантовых вычислений 20:21
Госпитализирован экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен 19:52
Кузнецова навестила в больнице вывезенных из Сирии детей 19:35
Генпрокуратура передала дополнительный запрос о правовой помощи в компетентные органы юстиции ФРГ 19:27
В России будут готовить кинопродюсеров для работы на международном уровне 19:22
Путин ликвидировал центр управления в кризисных ситуациях 19:05
Стандарт развития территорий будет обязательным для проектов с господдержкой 19:00
Придуман новый способ поступить в театральный институт 18:47
В Москве осудили семерых членов ОПГ за незаконную банковскую деятельность 18:11
Александр Дрозденко победил на выборах в Ленобласти 18:09
Лавров: В деле Навального на Западе перешли все рамки разумного 18:00
Олег Николаев победил на выборах главы Чувашии 17:37
Путин и Лукашенко обсудили план военных учений 17:35
"Автодор": ДТП с пострадавшими стало меньше на 20 процентов 17:29
Академия блогеров открывается в Москве 17:17
МИД РФ: Визит Лаврова в Берлин 15 сентября отменен 17:09
Союз архитекторов отменил конкурс на реновацию мавзолея Ленина 16:55
Шон Бин и Стивен Грэм сыграют в сериале BBC "Время" 16:40
СМИ: Звезда "Мажора" Прилучный сдал тест на коронавирус и продает дом 16:31
Российская школьница подверглась нападению на отдыхе в Турции 16:26
Вышел трейлер немецкого сериала "Германия 89" 16:14
Вышел трейлер мультфильма от авторов "Одноклассниц" и "Истории игрушек" 16:02
СМИ: Лаутаро Мартинес хочет в "Барселону", но "Интер" продает его в "Реал" 16:01
Вышел русский трейлер парагвайского хоррора "Морг" 15:50
Вышел русский трейлер хоррора "Ловец снов" 15:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Пенсионные свидетельства станут электронными
Пенсионные свидетельства станут электронными
Как выросли тарифы на ЖКУ
Как выросли тарифы на ЖКУ
14.09.2020 19:49
Рубрика: Власть

Отработка обороны

Учения "Кавказ-2020" никому не угрожают
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 206(8260)
В Минобороны России подтвердили, что запланированные на вторую половину сентября стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" будут носить сугубо оборонительный характер. В ведомстве особо подчеркнули, что они не направлены против какой-либо страны.

Более того, как ранее сообщил заместитель министра обороны Александр Фомин, розыгрыши практических действий войск генералы проведут на территории Российской Федерации, а при разработке замысла учений подразумевался условный противник, не имеющий отношения ни к какому конкретному государству.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Боевые самолеты в Крыму разбомбили отряд кораблей условного противника

В ведомстве отметили, что численность задействованных в этих маневрах войск, вооружений и техники не превысит цифры, предусмотренные международными обязательствами России.

Так, под единым оперативным командованием станут действовать до 12 900 солдат и офицеров. А общее количество военнослужащих, включая соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также противовоздушной обороны, ВМФ, Росгвардии и МЧС, не превысит 80 тысяч человек.

На различных этапах учений будут применены до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских и реактивных систем залпового огня.

"Таким образом, численность привлекаемых войск, танков, боевых бронированных машин, артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, количество планируемых самолето-вылетов не превышает уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленный Венским документом", - подчеркнул замминистра обороны Александр Фомин.

Известно, что практические действия военных развернутся на южных российских полигонах Капустин Яр, Ашулук, Прудбой, Аданак и Раевский. Учебные баталии также запланированы на наземных авиационных полигонах Арзгирский, Копанской и в акваториях Черного и Каспийского морей.

Под единым оперативным командованием на учениях станут действовать до 12 900 военнослужащих

Сценарием маневров, которые пройдут в два этапа, предусмотрен розыгрыш действий сухопутных, авиационных, противовоздушных и морских группировок. Кроме того, на учениях генералы и штабы потренируются в развертывании и ведении территориальной обороны. Это непременный элемент всех крупных войсковых маневров.

Фото: iStock
Три главных технологии войн будущего назвали в США

Напомним, что еще в начале сентября глава военного ведомства России Сергей Шойгу объявил, что стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" пройдут с 21 по 26 сентября. По словам министра, эти маневры "завершат комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил в этом году".

Шойгу уточнил, что к учебным баталиям привлекут военнослужащих иностранных государств. Еще несколько стран направят в Россию военных наблюдателей.

Вчера стало известно, о ком идет речь. В Минобороны России сообщили, что для участия в стратегических маневрах "Кавказ-2020" приглашены воинские формирования Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Всего до 1000 иностранных военнослужащих.

Что касается наблюдателей, то эту роль могут взять на себя офицеры из Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки.

А еще Минобороны России в инициативном порядке пригласило на заключительный этап стратегических командно-штабных учений, который пройдет на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, руководителей оборонных ведомств ряда зарубежных государств.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

Главное сегодня

Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг дела Навального, Украину и Беларусь
Лавров: В деле Навального на Западе перешли все рамки разумного
В РФ предложили разрешить водить машины с 16 лет
Фальков: Иностранцы-первокурсники смогут въехать в Россию до конца сентября
Большинство сделавших прививку от COVID-19 чувствуют себя отлично
Как в России прошел Единый день голосования
МВД будет дактилоскопировать иностранцев, находящихся в РФ более 30 суток