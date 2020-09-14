В Минобороны России подтвердили, что запланированные на вторую половину сентября стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" будут носить сугубо оборонительный характер. В ведомстве особо подчеркнули, что они не направлены против какой-либо страны.

Более того, как ранее сообщил заместитель министра обороны Александр Фомин, розыгрыши практических действий войск генералы проведут на территории Российской Федерации, а при разработке замысла учений подразумевался условный противник, не имеющий отношения ни к какому конкретному государству.

В ведомстве отметили, что численность задействованных в этих маневрах войск, вооружений и техники не превысит цифры, предусмотренные международными обязательствами России.

Так, под единым оперативным командованием станут действовать до 12 900 солдат и офицеров. А общее количество военнослужащих, включая соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также противовоздушной обороны, ВМФ, Росгвардии и МЧС, не превысит 80 тысяч человек.

На различных этапах учений будут применены до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских и реактивных систем залпового огня.

"Таким образом, численность привлекаемых войск, танков, боевых бронированных машин, артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, количество планируемых самолето-вылетов не превышает уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленный Венским документом", - подчеркнул замминистра обороны Александр Фомин.

Известно, что практические действия военных развернутся на южных российских полигонах Капустин Яр, Ашулук, Прудбой, Аданак и Раевский. Учебные баталии также запланированы на наземных авиационных полигонах Арзгирский, Копанской и в акваториях Черного и Каспийского морей.

Под единым оперативным командованием на учениях станут действовать до 12 900 военнослужащих

Сценарием маневров, которые пройдут в два этапа, предусмотрен розыгрыш действий сухопутных, авиационных, противовоздушных и морских группировок. Кроме того, на учениях генералы и штабы потренируются в развертывании и ведении территориальной обороны. Это непременный элемент всех крупных войсковых маневров.

Напомним, что еще в начале сентября глава военного ведомства России Сергей Шойгу объявил, что стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" пройдут с 21 по 26 сентября. По словам министра, эти маневры "завершат комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил в этом году".

Шойгу уточнил, что к учебным баталиям привлекут военнослужащих иностранных государств. Еще несколько стран направят в Россию военных наблюдателей.

Вчера стало известно, о ком идет речь. В Минобороны России сообщили, что для участия в стратегических маневрах "Кавказ-2020" приглашены воинские формирования Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Всего до 1000 иностранных военнослужащих.

Что касается наблюдателей, то эту роль могут взять на себя офицеры из Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки.

А еще Минобороны России в инициативном порядке пригласило на заключительный этап стратегических командно-штабных учений, который пройдет на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, руководителей оборонных ведомств ряда зарубежных государств.