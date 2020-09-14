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14.09.2020 19:11
Рубрика: В мире

На случай потопа

Ученые создадут копию Венеции для потомков
Текст: Нива Миракян ("Российская газета", Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 206(8260)
Группа экспертов из Италии, Франции и Швейцарии занимается разработкой виртуальной копии "города на воде", отметившего накануне 1600-летие со дня основания. Специалисты убеждены, что подобная реплика может оказаться весьма полезной для сохранения культурного и исторического наследия Венеции в случае ее затопления.
Особо впечатляет воссозданный при помощи новейших технологий Собор Сан-Джорджо-Маджоре. Фото: Gettyimages Особо впечатляет воссозданный при помощи новейших технологий Собор Сан-Джорджо-Маджоре. Фото: Gettyimages
Особо впечатляет воссозданный при помощи новейших технологий Собор Сан-Джорджо-Маджоре. Фото: Gettyimages

Для реализации этого амбициозного проекта эксперты взяли на вооружение беспилотные летательные аппараты c технологией LiDAR, позволяющей измерять расстояния с помощью лазера. Она активно используется в геодезии и картографии. Принцип действия LiDAR довольно прост - он излучает импульсный лазерный луч на целевой объект и измеряет время, необходимое лазеру, чтобы вернуться. А также вычисляет расстояние, которое прошел свет, и отображает эту точку в цифровом трехмерном пространстве.

Фото: Miguel MEDINA / AFP
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На сегодня авторам проекта удалось полностью скопировать и воссоздать в "цифре" остров Сан-Джорджо-Маджоре. Ученые возродили в мельчайших деталях буквально каждое здание самого фотографируемого острова Лагуны, его интерьер и экстерьер. Особо впечатляет воссозданный при помощи новейших технологий Собор Сан-Джорджо-Маджоре. Ведь в свое время на его строительство ушло больше 40 лет, за которые успел умереть главный архитектор, великий Андреа Палладио, поэтому достраивали храм его ученики. Виртуальную копию всего острова можно рассмотреть в высоком разрешении, она занимает около одного терабайта.

Эксперты отмечают, что их работа позволит не только сохранить современную Венецию для потомков, но и отследить изменение уровня воды в Лагуне, резкие скачки которого не дают городу покоя последние несколько лет, то и дело подвергая его разрушительным наводнениям. Согласно прогнозам Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), к 2100 году уровень воды может подняться на 30-60 сантиметров при условии, что выбросы парниковых газов резко сократятся, а глобальное потепление составит менее двух градусов по Цельсию.

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