В Австралии запущен конкурс "Океания говорит по-русски"

Литературный конкурс "Океания говорит по-русски" начал прием работ русскоязычных авторов из Австралии, Новой Зеландии и других стран региона.

Участникам нужно рассказать о своей жизни в этих странах в форме очерка или стихотворения, сообщает сайт газеты "Единение", которая выходит в Австралии на русском языке. И творческий конкурс приурочен к юбилею издания, которое на протяжении семидесяти лет сообщает читателям о жизни русской диаспоры Австралии.

Организаторы литературного состязания просят не присылать им работы по-английски или написанные давно (раньше, чем за последние пять лет), а также те, что "попробовали счастья" в других конкурсах.

Жюри, которое оценит как сюжет произведения, так и его стиль, предупреждает: оно не будет рецензировать работы и объяснять участникам, почему одна понравилась, а другая - нет.

Филологи также решили, что победителя определять не станут. Жюри составит список лучших работ, а газета "Единение" познакомит с ними своих читателей.

Кстати, жюри не будет рассматривать сочинения, оскорбляющие этнические или религиозные чувства читателей, также не будут рассматриваться материалы политического или рекламного характера.

Справка "РГ"

Конкурс "Океания говорит по-русски-2020" - уже третий по счету. Прошлые проводились в 2014 и 2015 годах.