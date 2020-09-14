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14.09.2020 17:54
Рубрика: Общество

В Австралии запущен конкурс "Океания говорит по-русски"

Текст: Елена Кухтенкова
Литературный конкурс "Океания говорит по-русски" начал прием работ русскоязычных авторов из Австралии, Новой Зеландии и других стран региона.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Участникам нужно рассказать о своей жизни в этих странах в форме очерка или стихотворения, сообщает сайт газеты "Единение", которая выходит в Австралии на русском языке. И творческий конкурс приурочен к юбилею издания, которое на протяжении семидесяти лет сообщает читателям о жизни русской диаспоры Австралии.

Фото: iStock
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Организаторы литературного состязания просят не присылать им работы по-английски или написанные давно (раньше, чем за последние пять лет), а также те, что "попробовали счастья" в других конкурсах.

Жюри, которое оценит как сюжет произведения, так и его стиль, предупреждает: оно не будет рецензировать работы и объяснять участникам, почему одна понравилась, а другая - нет.

Филологи также решили, что победителя определять не станут. Жюри составит список лучших работ, а газета "Единение" познакомит с ними своих читателей.

Кстати, жюри не будет рассматривать сочинения, оскорбляющие этнические или религиозные чувства читателей, также не будут рассматриваться материалы политического или рекламного характера.

Справка "РГ"

Конкурс "Океания говорит по-русски-2020" - уже третий по счету. Прошлые проводились в 2014 и 2015 годах.

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