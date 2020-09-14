В Бразилии вновь бушуют рекордные лесные пожары

Лесные пожары в бразильской Амазонии уничтожили на 50 процентов больше лесов, чем за тот же период прошлого года. Но хуже ситуация обстоит в регионе Пантанал, где уже сгорело 15 процентов территории. Дым от пожаров накрыл южные регионы Бразилии и соседние страны.

Август и сентябрь в Бразилии считаются самыми сухими месяцами в году, когда уровень влажности воздуха в некоторых регионах страны опускается до 8-15 процентов, а температура может превышать 40 градусов по Цельсию. Именно в этот период в Бразилии обычно бушуют лесные пожары.

Но этот год может стать особенным. Помимо пожаров в Амазонии, которые традиционно привлекают большое внимания мирового сообщества, взгляд бразильцев прикован к ситуации вокруг не менее уникального природного региона - Пантанал. Согласно данным Национального центра предотвращения и борьбы с лесными пожарами (Prevfogo), огонь уже поглотил около 2,5 миллиона гектаров зеленых насаждений - более 15 процентов территории этой экосистемы, представляющую собой заболоченную местность в самом центре Южной Америки.

Пожары угрожают редким видам фауны, обитающей в этом регионе. Огонь уже поглотил более 70 процентов территории фазенды Сан-Франсиску-ду-Перигара - дом для 15 процентов популяции гиацинтовых ара. До 2014 года этот попугай входил в бразильский список видов, находящихся на грани вымирания. Но экологи не исключают, что он снова может туда вернуться в скором времени. Пожар пришелся на сезон размножения этих редких птиц, что грозит серьезными последствиями для всей популяции в среднесрочной перспективе.

Огонь бушует и на территории Парка штата Мату-Гросу "Энконтру-даз-Агуас", поглотив почти половину его площади. Сам парк известен тем, что здесь сконцентрировано самое большое количество ягуаров на планете.

Экологи и энтузиасты со всей Бразилии приезжают в Пантанал, чтобы хоть как-то помочь животным. Кто-то организует места для кормления, а кто-то оказывает ветеринарную помощь диким зверям, многих из которых находят в лесах и у дорог с обожженными лапами и отравлением угарным газом. Кому-то помогают на месте, а животных в наиболее тяжелом состоянии отправляют на лечение за тысячу километров.

Облако дыма от пожаров в Амазонии и Пантанале уже растянулось на три тысячи километров. На снимке из космоса, распространенном бразильским Национальным институтом космических исследований (INPE), видно, что дымовая завеса распространилась на территорию соседних с Бразилией Боливии и Парагвая. Воздушные потоки уже принесли дым на юг Бразилии и даже частично затронули территорию штата Сан-Паулу.