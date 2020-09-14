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14.09.2020 21:49
Рубрика: Экономика

В ФСС спрогнозировали, сколько россияне будут болеть в следующем году

Текст: Елена Манукиян

Спрогнозированы расходы и доходы Фонда социального страхования на следующий год. Соответствующий проект бюджета ведомства на 2021-й и плановый период 2022-го и 2023-го годов, разработанный на основании прогнозов Минэкономразвития, проходит общественное обсуждение, сообщили в Минтруде.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Так, планируется, что в следующем году общее количество дней временной нетрудоспособности у россиян составит 314,9 млн, отпусков по беременности и родам - 118,6 млн, а дополнительных выходных, которые предоставляются родителям и опекунам детей-инвалидов - 1,8 млн. При этом расходы Фонда социального страхования на выплату пособий по больничным запланированы в сумме 330,2 млрд рублей, по беременности и родам - 130,1 млрд рублей, ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет - 167,6 млрд рублей, единовременного пособия при рождении ребенка - 19,8 млрд рублей, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, - 0,5 млрд рублей.

В 2021 году Фонд социального страхования направит 33,3 млрд рублей на обеспечение граждан с инвалидностью техническими средствами реабилитации, 17,2 млрд рублей - на профилактику производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, 11,4 млрд рублей - на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших на производстве. При этом общий прогнозируемый объем расходов в 2021 году составит 833,3 млрд рублей, а доходов 815,1 млрд рублей.

Как пояснили в Минтруде, бюджет Фонда на 2021 год формируется с дефицитом в 18,2 млрд рублей в части двух видов социального страхования: на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Но будет сбалансирован с учетом использования остатка денежных средств на начало года по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 55,5 млрд рублей. При этом, также ожидаются дополнительные поступления в размере 95,9 млрд рублей из федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов из-за установления пониженных тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

На следующие два года бюджеты ФСС - профицитные. Так в 2022 году - запланированные доходы превышают расходы на 14,3 млрд рублей, в 2023 году - на 38,4 млрд рублей.

Экономика Работа Охрана труда Госфонды и контрольные органы Фонд социального страхования

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