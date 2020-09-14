В Госдуме рассказали о приоритетах на осеннюю сессию

Госдума начинает осеннюю сессию - во вторник, 15 сентября, состоится первое пленарное заседание нового парламентского сезона. Перед этим депутаты определились с приоритетами на заседании думского Совета и сообщили о них журналистам. Главные направления работы - новый бюджет, который предстоит верстать в непростых условиях, и принятие законов для реализации обновленной Конституции РФ.

4 июля новые положения Основного закона вступили в силу - это стало результатом общероссийского голосования. Однако, чтобы они начали действовать, требуется принять более ста законов, отметил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Из этой сотни ориентировочно сорок депутаты планируют рассмотреть в осеннюю сессию. Среди них - новый закон о правительстве, ведь Госдума, согласно обновленной Конституции, получила право утверждать кандидатуру премьер-министра, предлагаемую президентом, а также кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров, за исключением силового блока. Также ожидаются поправки в законодательство об устройстве судов, о прокуратуре. Один из самых ожидаемых в осеннюю сессию - законопроект о Госсовете, у которого должна появиться новая функция по обеспечению взаимодействия органов публичной власти.

Значительную часть конституционных законопроектов будет вносить президент РФ, анонсировал Павел Крашенинников. Как ожидается, это произойдет в конце сентября - начале октября.

Традиционное ключевое направление - новый бюджет. Как сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, главная задача - финансовое обеспечение выполнения всех обязательств государства. "И, несмотря на серьезные бюджетные ограничение и сохранение пандемии, эта задача решается", - считает парламентарий.

Чтобы принять бюджет, в ходе осенней сессии Госдуме предстоит рассмотреть около 30 связанных с ним законов. В частности, речь о выполнении задач от главы государства. Так, уже в ближайшее время в ГД будут внесены поправки об установлении 15-процентной ставки по НДФЛ для тех доходов, которые превышают 5 млн рублей, сообщил Макаров.

Бюджет на три года формируется в непростых условиях, констатировал глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков. "Нам придется работать с дефицитным бюджетом на предстоящий период, - признал он. - Но при этом все социальные выплаты, которые предусмотрены в предыдущих наших бюджетах, должны быть профинансированы в полном объеме - это касается и зарплат, и социальных выплат, и пенсий". Причем, добавил депутат, все эти выплаты должны индексироваться в соответствии с уровнем инфляции, что было закреплено в Конституции.

Чтобы "выходить из непростой экономической ситуации", в бюджете планируется предусмотреть существенные средства на финансирование строительства инфраструктуры. "Это приведет к ускорению восстановления экономики и улучшению благосостояния населения", - сказал Аксаков.

Говоря о приоритетах, глава комитета также выделил большой блок законов, связанный с развитием цифровой экономики. Цифровая трансформация поможет снизить издержки и обеспечит доступность различных услуг - и финансовых, и государственных, подчеркнул депутат.

В новую сессию Госдума не собирается снижать присутствие на международной арене, несмотря на пандемию, сообщил, в свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Для этого парламентарии перейдут на дистанционный формат. В частности, в режиме видеосвязи в конце октября соберется парламентский форум стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

А первая думская "пленарка" стартует с документа, подготовленного как раз думскими международниками. Это заявление в связи с 75-й годовщиной создания ООН, в котором депутаты призовут к укреплению координирующей роли организации при решении мировых вопросов.