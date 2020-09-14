В Минпросвещения объяснили разницу между семейным и дистанционным обучением

Новости

Составлен рейтинг "главных российских актеров" 11:12
Искусственный интеллект научился озвучивать книги 11:09
В Краснодаре начались выплаты жильцам сгоревшего дома 10:56
Нетаньяху вылетел в США для подписания "исторического соглашения" с ОАЭ 10:51
Из-за прорыва дамбы в ЕАО эвакуированы 60 человек 10:46
Евразийская экономическая интеграция продолжает укрепляться 10:46
ВОЗ прогнозирует рост смертей в Европе из-за коронавируса 10:30
Глава Минцифры объяснил новое название ведомства 10:29
Первый в мире памятник танку Т-90 установили во Вьетнаме 10:11
SMS от незнакомца может представлять опасность 09:41
В Выборге чиновника задержали за мошенничество на 700 миллионов рублей 09:39
На востоке столицы "Газель" упала в Яузу 09:32
В РФ предложили разрешить водить машины с 16 лет 09:32
В Москве выставили на торги здание "Винзавода" 09:19
В Великобритании высоко оценили российскую ракету "Буревестник" 09:13
Неймар обвинил футболиста "Марселя" в проявлении расизма 08:48
Россия и Индия создадут ракету-"убийцу AWACS" 08:47
Бирюков: Новые объекты спорткомплекса "Лужники" обеспечат электричеством 08:40
Передача Василевского помогла "Тампе" одержать победу над "Айлендерс" 08:00
Прядь волос Авраама Линкольна продана на аукционе в Бостоне 07:55
Доля расходов на коммуналку выросла в половине регионов России 07:40
Британские водители могут получить пожизненный срок за "нетрезвые гонки" 07:37
Нынешний глава Кубани набирает 83,72% после обработки 90,3% протоколов 07:12
Иван Белозерцев лидирует на выборах губернатора Пензенской области 07:02
ByteDance отказалась продавать Microsoft американский сегмент TikTok 06:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
14.09.2020 10:36
Рубрика: Общество

В Минпросвещения объяснили разницу между семейным и дистанционным обучением

Текст: Ольга Бухарова, Ксения Колесникова
"Российская газета" провела федеральную "Горячую линию" о том, в каких условиях начался учебный год в школах. На вопросы читателей "РГ" ответили представители Министерства просвещения, Роспотребнадзора, а также региональных органов управления образованием.
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Вопрос задает Владимир из города Камышин (Волгоградская область): Директора школ в Волгограде, да и у нас в Камышине, не хотят принимать заявления на дистанционное обучение. Что делать? В чем отличие семейного от дистанционного обучения? И как это работает на практике?

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Путин назвал нецелесообразным переход на дистанционное обучение

Виктор Басюк, заместитель министра просвещения РФ: Если мы говорим о семейном обучении как об особой форме, закрепленной в законе, то ее нужно правильно оформить по документам. Должно быть заявление родителей о предоставлении им семейной формы обучения. Должен быть заключен договор между школой и родителями. И обязательно должен быть составлен график контрольных, промежуточной и итоговой аттестации по каждому предмету. Школа и родители определяют, когда ребенок будет ее проходить: ежемесячно, раз в четверть, раз в полгода. Все это прописывается, чтобы можно было оценить знания ребенка.

Что касается, как вы говорите, дистанционного обучения, а вернее обучения на дому с применением дистанционных технологий - я еще раз подчеркну, что обучение в наших школах, прежде всего, очное, и только в исключительных случаях точечно на местах применяются подобные меры, когда это продиктовано необходимостью защиты здоровья, и они временные.

Сейчас мы активно работаем над развитием единого образовательного пространства, чтобы возможности у всех школ были равные, и любая школа могла предоставить ученику все необходимое для любого вида занятий. Чтобы это заработало на всей территории страны в каждой школе без исключения - на это нужно время, но за последние полгода мы осуществили значительный прорыв в этом направлении.

Полную версию материала по итогам "горячей линии" читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Общество Образование Правительство Минпросвещения Правительство Роспотребнадзор

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
В РФ предложили разрешить водить машины с 16 лет
ВОЗ прогнозирует рост смертей в Европе из-за коронавируса
Доля расходов на коммуналку выросла в половине регионов России
СМИ: Минтранс подготовил проект изменений ПДД
Академик РАН Румянцев: С помощью вакцины мы сможем оборвать пандемию
Пять школьных предметов, по которым может измениться ЕГЭ в 2021 году