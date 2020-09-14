В Минпросвещения объяснили разницу между семейным и дистанционным обучением

"Российская газета" провела федеральную "Горячую линию" о том, в каких условиях начался учебный год в школах. На вопросы читателей "РГ" ответили представители Министерства просвещения, Роспотребнадзора, а также региональных органов управления образованием.

Вопрос задает Владимир из города Камышин (Волгоградская область): Директора школ в Волгограде, да и у нас в Камышине, не хотят принимать заявления на дистанционное обучение. Что делать? В чем отличие семейного от дистанционного обучения? И как это работает на практике?

Виктор Басюк, заместитель министра просвещения РФ: Если мы говорим о семейном обучении как об особой форме, закрепленной в законе, то ее нужно правильно оформить по документам. Должно быть заявление родителей о предоставлении им семейной формы обучения. Должен быть заключен договор между школой и родителями. И обязательно должен быть составлен график контрольных, промежуточной и итоговой аттестации по каждому предмету. Школа и родители определяют, когда ребенок будет ее проходить: ежемесячно, раз в четверть, раз в полгода. Все это прописывается, чтобы можно было оценить знания ребенка.

Что касается, как вы говорите, дистанционного обучения, а вернее обучения на дому с применением дистанционных технологий - я еще раз подчеркну, что обучение в наших школах, прежде всего, очное, и только в исключительных случаях точечно на местах применяются подобные меры, когда это продиктовано необходимостью защиты здоровья, и они временные.

Сейчас мы активно работаем над развитием единого образовательного пространства, чтобы возможности у всех школ были равные, и любая школа могла предоставить ученику все необходимое для любого вида занятий. Чтобы это заработало на всей территории страны в каждой школе без исключения - на это нужно время, но за последние полгода мы осуществили значительный прорыв в этом направлении.

Полную версию материала по итогам "горячей линии" читайте в ближайшем номере "Российской газеты".